Décès de l'homme d'affaires Maurice Tanguay à 87 ans

L’homme d’affaires et fondateur d’Ameublement Tanguay, Maurice Tanguay, est décédé jeudi à 87 ans dans sa résidence de Lévis.

«Nous perdons un père et un grand-père aimant et un chef de famille qui a été notre guide et notre inspiration. Il nous a inculqué des valeurs qui étaient les siennes et nous nous assurerons de les perpétuer», ont fait savoir les enfants de M. Tanguay dans un communiqué.

«Notre père était un homme de grande générosité, notamment auprès des enfants malades, handicapés et de leurs familles. Son implication était intense, constante et nous l’avons toujours partagée avec la communauté.»

La famille a indiqué que les détails sur les obsèques seront communiqués ultérieurement.

«Pour l’instant, nous nous occupons en priorité de notre mère Madeleine et nous vous remercions de respecter ces moments privés.»

Affaires, sports et philanthropie

C’est à Montmagny qu’il acquiert son premier commerce, une concession automobile Dodge.

En 1960, il revend ce commerce avant d’ouvrir l’année suivante un magasin de meubles à Lévis, le premier Ameublement Tanguay.

Passionné de sports, il aura fondé plusieurs équipes de hockey et baseball dans la région de Québec.

À la tête d’un groupe d’investisseurs, il rachète la franchise des Lynx de Saint-Jean de la LHJMQ en 1995 pour la déménager à Rimouski, devenant ainsi l’Océanic de Rimouski.

Depuis 2016, c’est son petit-fils Alexandre Tanguay qui administre l’équipe.

«L’Océanic de Rimouski a appris la triste nouvelle du décès de Monsieur Maurice Tanguay. Le club de hockey L’Océanic désire offrir ses plus sincères condoléances à la famille Tanguay, son copropriétaire, Alexandre, ainsi que tous ceux qui ont côtoyé ce grand homme», a fait d'ailleurs savoir l’organisation sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, il a mis sur pied en 1991 la Fondation Maurice-Tanguay qui vise à aider les enfants handicapés de l'Est du Québec.

Plusieurs fois par année, toujours avec beaucoup d’émotions, il se rendait lui-même rencontrer les jeunes dans le besoin.

Maurice Tanguay est membre de l’Académie des grands Québécois et membre de l’Ordre du Canada. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ et fait officier de l’Ordre national du Québec.

Il a également été intronisé au Panthéon des sports du Québec. À l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’Unité mère-enfant porte son nom depuis 2018.

- avec la collaboration de Jean-François Racine, Journal de Québec

Nombreuses réactions

«Maurice Tanguay, homme d’affaires et fondateur d’Ameublement Tanguay, est décédé plus tôt aujourd’hui. On se souviendra de son exceptionnelle contribution à la société québécoise. Je tiens à offrir toutes mes sympathies à sa famille et à ses proches.» - François Legault, premier ministre du Québec

«C’est avec tristesse que j’apprends ce soir le décès de Maurice Tanguay, un grand bâtisseur, un homme de cœur et de passion (...) Maurice Tanguay a été nommé citoyen d’honneur de la Ville de Lévis en 2017. Sa contribution exceptionnelle aura permis de faire rayonner notre ville au-delà de ses frontières. Il est à jamais une source d’inspiration extraordinaire pour la communauté d’affaires de Lévis, mais également pour toute notre population», - Gilles Lehouillier, maire de Lévis

«Mes condoléances à la famille et aux proches de monsieur Tanguay, un visionnaire qui avait à coeur la réussite du Québec. Fier de notre jeunesse et toujours prêt à relever un défi, monsieur Tanguay avait véritablement le coeur sur la main» - Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

«Mes plus sincères condoléances à toi Jacques et toute la famille. Une famille qui a fait beaucoup pour le sport et notre jeunesse au Québec» - Enrico Ciccone, ancien joueur de hockey et député libéral de Marquette

«M. Tanguay était une personne extraordinaire et son départ laissera un grand vide. Toute la famille de la LHJMQ et particulièrement celle de l’Océanic de Rimouski perd un homme passionné du hockey et du sport, un grand bâtisseur, un homme qui s’est toujours investi dans la communauté, auprès des jeunes et plus spécialement auprès des enfants malades. Il va tous nous manquer» - Patrick Roy, entraîneur des Remparts de Québec