La députée indépendante Catherine Fournier à la mairie de Longueuil?

La députée indépendante Catherine Fournier est «en réflexion» pour se présenter à la mairie de Longueuil, confirme-t-on dans son entourage.

La décision de la mairesse Sylvie Parent de ne pas se porter candidate aux élections municipales l’automne prochain a précipité la réflexion de Mme Fournier à ce sujet, explique une source bien informée.

La députée Catherine Fournier admet recevoir beaucoup d’appels depuis l’annonce de mercredi de Sylvie Parent qui a décidé de ne pas se présenter à la mairie de Longueuil en 2021.

Quand TVA Nouvelles a joint l’élue provinciale jeudi matin, elle a expliqué qu’aucune décision n’avait été prise mais que la réflexion était amorcée.

«Je n’en suis vraiment pas là, c’est embryonnaire comme réflexion. Les appels n’arrêtent pas depuis l’annonce d’hier de Sylvie Parent. Je vais prendre le temps d’y réfléchir sérieusement», explique-t-elle.

Réélue sous la bannière péquiste en 2018, la jeune femme de 28 ans siège désormais à titre de députée indépendante. Au moment de quitter la formation souverainiste en mars 2019, Mme Fournier avait déclaré que le PQ n’était plus le bon véhicule pour permettre au Québec de devenir indépendant.

Benoit Huot candidat à la maire de Longueuil?

Parmi les noms qui circulent pour succéder à Sylvie Parent à la mairie de Longueuil, il y a celui de Benoît Huot, qui est l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés avec 20 médailles en 5 Jeux paralympiques.

Membre de l'équipe nationale canadienne de 1998 à 2018, il a décroché plus de 32 médailles en six Championnats du monde, en établissant plus de 60 records du monde dans sa catégorie.

Autre nom qui circule à @VilleLongueuil comme candidat à la mairie, celui de @benhuot

Un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés avec 20 médailles en 5 Jeux paralympiques.@tvanouvelles pic.twitter.com/Z1gU7eIsNZ — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) February 25, 2021

Michel Poissant à la mairie de Laval

Pendant ce temps à Laval, le conseiller municipal de Vimont, Michel Poissant, a confirmé jeudi matin qu’il sera candidat à la mairie de la troisième ville en importance au Québec en novembre prochain. Il se présente à la mairie de Laval sous les couleurs de sa nouvelle formation politique, Laval citoyens

«Mes années passées à l’Hôtel de Ville m’ont permis d’acquérir une excellente connaissance des enjeux lavallois et de l’appareil municipal, et de poser des gestes concrets pour les gens que je représente. Je souhaite maintenant mettre en œuvre un changement majeur sur l’ensemble du territoire de Laval. Avec mon équipe, nous souhaitons redynamiser notre ville, car l’Administration s’est éloignée des gens au cours des dernières années. Nous voulons, en misant sur le sens de l’initiative de nos 4 000 employés, bâtir une ville plus innovatrice, plus prospère, plus verte et plus compétitive; une ville bien gérée, humaine et à l’écoute des priorités des Lavalloises et des Lavallois», a déclaré M. Poissant.

Avec la collaboration de Patrick Bellerose, Journal de Québec