«On joue à Tetris pour trouver de la place»

Après une baisse des hospitalisations en lien avec les cas de COVID-19, le personnel doit maintenant composer avec un afflux de patients dont l’état de santé s’est détérioré au fil des mois et des chirurgies reportées.

«On voit de moins en moins d’hospitalisations en lien avec la COVID-19, même que les unités COVID diminuent. Par contre, on a connu une semaine achalandée comme jamais.»

C’est le constat de l’urgentologue à l’hôpital Charles-Le Moyne, Dre Mélissa Ranger. Plusieurs patients, indique-t-elle, ont vu leur condition se détériorer, faute de soins, alors que le délestage battait son plein au Québec. Ces patients sont désormais de retour dans les urgences.

«On joue à Tetris pratiquement pour trouver de la place et on manque beaucoup de personnel. On travaille fort en rattrapage», note-t-elle.

Pour que ce rattrapage se poursuive, il est essentiel que les Québécois continuent d’appliquer les mesures sanitaires. Avec la semaine de relâche qui approche et le nombre de cas de variants présomptifs qui augmente chaque jour, le respect des règles sanitaires est plus important que jamais, rappelle la Dre Ranger.

«La relâche nous fait un peu peur, mais je pense également qu’elle est nécessaire, dit-elle. J’invite les gens à quand même se faire du bien, à passer du temps en famille, à profiter des sports extérieurs, mais de grâce, maintenez les mesures. Elles sont toujours aussi nécessaires.»

Les Québécois doivent également se faire vacciner, particulièrement ceux qui œuvrent au sein du système de santé.

«Si les gens ne se font pas vacciner, dit-elle, on ne s’en sortira pas. Les variants vont être là et notre système va être de plus en plus surchargé. Qu’on soit employé de la santé ou non, le message est clair : vous devez vous faire vacciner.»