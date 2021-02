AstraZeneca: 500 000 doses attendues «dans les prochaines semaines»

Le Canada recevra 500 000 doses des vaccins d’AstraZeneca «dans les prochaines semaines», a annoncé Justin Trudeau quelques heures seulement après que Santé Canada leur eut accordé le feu vert vendredi.

Il a profité de l’occasion du début de la semaine de relâche dans certaines provinces pour faire un rappel sur l’importance de suivre les mesures sanitaires afin d’éviter la propagation du virus.

«Suivez les consignes locales, évitez les rassemblements. Ce n’est pas le moment d’être plusieurs familles dans la même maison ou le même chalet», a lancé Justin Trudeau.

Vendredi matin, Ottawa a confirmé qu’il autorisait le vaccin AstraZeneca, développé en partenariat avec l’université britannique Oxford.

«Nous avons maintenant un troisième vaccin efficace approuvé indépendamment par nos experts de la santé du Canada. C’est une nouvelle encourageante, ça veut dire plus de gens vaccinés et plus rapidement», a précisé le premier ministre.

Alors que la vaccination de masse s’amorce dans le pays, le premier ministre implore les Canadiens de ne pas ruiner les efforts des derniers mois.

Le Canada a conclu une entente pour obtenir 2 millions de doses du vaccin Covishield, grâce à son partenariat avec le plus grand fabricant de vaccins au monde, l’indien Institut Serum et Verity Pharmaceuticals. «Je peux confirmer qu’on va recevoir 500 000 doses grâce à cette entente dans les prochaines semaines», de dire le premier ministre.

«Notre stratégie de diversification continue de porter ses fruits», a assuré la ministre de ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Anita Anand.

À ce nombre s’ajouteront éventuellement les doses du vaccin COVAX provenant de l’initiative mondiale menée par l’OMS et deux groupes internationaux de défenses des vaccins.

«D’ici la fin mars, en comptant Pfizer, Modernaet AstraZeneca, le Canada aura reçu un total de plus de 6,5 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, et des dizaines de millions d’autres suivront entre avril et juin», a affirmé Justin Trudeau.

Le premier ministre a également annoncé que l’entreprise québécoise FP-Innovations a développé un des premiers masques non médicaux compostables au monde.

«Ces masques pourront être fabriqués à base de fibre de bois par des producteurs canadiens avec des matériaux d’ici», a expliqué M. Trudeau.