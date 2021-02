EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 15h

PLANÉTAIRE

Cas: 113 253 210

Morts: 2 512 849

Rétablis: 63 890 287

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 453 199

Morts: 509 351

CANADA

Ontario: 297 311 cas (6916 décès)

Québec: 286 145 cas (10 372 décès)

Alberta: 132 033 cas (1866 décès)

Colombie-Britannique: 78 673 (1348 décès)

Manitoba: 31 657 cas (888 décès)

Saskatchewan: 28 191 cas (380 décès)

Nouvelle-Écosse: 1624 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1427 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 973 cas (5 décès)

Nunavut: 355 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 117 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 860 298 cas (21 906 décès)

NOUVELLES

15h01 | Le nombre de cas continue d’augmenter dans la Capitale-Nationale

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans la Capitale-Nationale continue d’augmenter, avec 43 personnes de plus infectées en date d’aujourd’hui.

Alors qu’en date du 20 février, on rapportait 17 nouveaux cas, en baisse par rapport aux jours précédents, ce nombre s’est accru quotidiennement depuis.

Ce sont désormais 3 décès supplémentaires qui s’ajoutent au bilan, pour un total de 979 dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans les centres hospitaliers, on recense 31 personnes. Parmi elles, 4 sont aux soins intensifs contre 7 lors du précédent bilan.

14h30 | Les rendez-vous pour les 80 ans et plus ouverts

Les personnes de plus de 80 ans qui habitent l'île de Montréal peuvent dorénavant prendre rendez-vous pour se faire vacciner, a indiqué le CIUSSS du Centre-Sud.

14h26 | Fermeture des piscines durant la relâche: les hôteliers en furie

À quelques heures des vacances de la semaine de relâche, les hôteliers du Québec viennent d’apprendre qu’ils ne pourront pas rouvrir leur piscine les prochains jours. Une décision qui ne passe pas du côté de l’industrie.

«Les hôtels viennent d’investir beaucoup d’argent dans des campagnes de publicité pour la semaine prochaine», indique au Journal Marjolaine de Sa, directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Elle craint maintenant que plusieurs familles cancellent leur séjour, alors que l’industrie souffre énormément des impacts de la pandémie.

13h42 | Le passeport vaccinal fait beaucoup réagir

Le projet de passeport vaccinal lancé par le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse jeudi laisse peu de gens indifférents.

Si certains croient qu’un tel outil leur permettrait de reprendre plus rapidement une vie normale, d’autres le voient plutôt comme quelque chose d’inutile ou d’encombrant.

C’est d’ailleurs le cas des restaurateurs qui voient d’un mauvais œil l’arrivée possible de ces passeports.

13h20 | Un masque biodégradable «made in Québec» pourrait bientôt être certifié

Une organisation québécoise de recherche et développement a développé «un des premiers masques non médicaux compostables au monde», a annoncé Justin Trudeau vendredi.

Le masque développé par FPInnovations comporte trois épaisseurs et présente une efficacité de filtration de 85 %, ce qui «le place pratiquement au sommet des produits similaires actuellement sur le marché», a déclaré le ministère des Ressources naturelles du Canada dans un communiqué.

13h08 | On vit déjà avec le passeport vaccinal, dit une épidémiologiste

Le ministre de la Santé a évoqué cette semaine la possibilité de mettre en place un passeport vaccinal. Une épidémiologiste confirme que ce n’est rien de nouveau lorsqu’on veut voyager.

«On vit déjà avec ça. Les pays décident en fonction de comment ils veulent surveiller et imposer», affirme Nimâ Machouf en entrevue à TVA.

Elle donne l’exemple de la fièvre jaune qui, selon le pays où l’on désire voyager, pourrait nécessiter que l’on reçoive le vaccin et qu’on présente une preuve, le carnet de santé.

13h03 | Guzzo veut prêter ses cinémas au gouvernement

L’homme d’affaires Vincent Guzzo qui a refusé de rouvrir ses cinémas parce qu’il est interdit de vendre boissons et de nourriture dans ces établissements, affirme avoir proposé de prêter tout à fait gratuitement ses salles au gouvernement.

En entrevue à TVA Nouvelles, il soutient avoir téléphoné au cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé, en proposant ses salles qui pourraient servir, croit-il, à la campagne de vaccination.

«Tant qu’à être fermé, j’ai appelé au bureau du ministre de la Santé et j’ai parlé à son ‘’chief of staff’’, et je lui ai offert mes cinémas gratuitement pour que la vaccination puisse se faire le plus vite possible», explique-t-il en entrevue.

12h01 | L’ONU adopte à l’unanimité une résolution exigeant l’équité dans l’accès aux vaccins

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi à l'unanimité une résolution exigeant l'équité dans l'accès aux vaccins contre la pandémie de Covid-19, traduisant une certaine unité retrouvée de la communauté internationale, selon des diplomates.

La résolution, la deuxième en un an du Conseil de sécurité sur la pandémie, appelle aussi à la solidarité et à des cessez-le-feu dans le monde pour mieux lutter contre le virus et procéder aux vaccinations.

Fait rare à l'ONU, la résolution, rédigée par le Royaume-Uni, a été co-sponsorisée par l'ensemble des 15 membres du Conseil de sécurité, selon les mêmes sources.

11h48 | Des tests rapides de dépistage pour les travailleurs de la santé

Dans un effort de prévention des éclosions dans le milieu de la santé, le gouvernement du Québec a indiqué vendredi que les tests rapides antigéniques devront désormais être utilisés pour le dépistage du personnel.

Cette stratégie permettrait de «préserver les capacités des laboratoires à effectuer les tests TAAN requis pour les personnes qui présentent des symptômes ou pour les milieux de soins ou les milieux de vie en éclosion», a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par communiqué vendredi.

11h30 | 34 cas de variants ont été confirmés vendredi par l’INSPQ

De plus, 874 cas présomptifs sont toujours en cours d’analyse.

28 cas confirmés du variant anglais sont enregistrés à Montréal, 1 en Estrie et 1 à Laval.

Trois cas du variants sud-africains sont aussi dénombrés, incluant les deux de l’Abitibi-Témiscamingue datant de janvier.

L’INSPQ ne connaît pas toutefois pas le lieu géographique du dernier cas rapporté de ce variant sud-africain.

Une autre souche non-identifiée de la COVID a aussi été détectée à Montréal.

11h26 | AstraZeneca: 500 000 doses attendues «dans les prochaines semaines»

Le Canada recevra 500 000 doses des vaccins d’AstraZeneca «dans les prochaines semaines», a annoncé Justin Trudeau quelques heures seulement après que Santé Canada leur eut accordé le feu vert vendredi.

Il a profité de l’occasion du début de la semaine de relâche dans certaines provinces pour faire un rappel sur l’importance de suivre les mesures sanitaires afin d’éviter la propagation du virus.

«Suivez les consignes locales, évitez les rassemblements. Ce n’est pas le moment d’être plusieurs familles dans la même maison ou le même chalet», a lancé Justin Trudeau.

11h | Les hospitalisations encore en baisse au Québec

Le Québec rapporte 815 cas supplémentaires et 11 décès, portant le total à 286 145 personnes infectées et 10 372 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 858 infections et 16 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 FÉVRIER 2021

- 286 145 personnes infectées (+815)

- 10 372 décès (+11)

- 620 personnes hospitalisées (-13)

- 119 personnes aux soins intensifs (-3)

- 267 885 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 744, pour un total de 6 606 513

- 12 038 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 400 540

11h03 | Passeport vaccinal : le gouvernement a de sérieuses questions à évaluer

L’idée du passeport vaccinal qui permettrait de donner accès aux personnes vaccinées à certains lieux, comme les restaurants, aux voyages, et à d’autres pays, serait peut-être précipité puisque que le vaccin contre la COVID, même s’il montre des résultats préliminaires encourageants, n’a pas encore fait ses preuves.

C’est du moins ce que croit la professeure Roxane Borgès Da Silva, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, en entrevue avec Mario Dumont.

10h54 | Bulles familiales: nouvel assouplissement pour les personnes seules

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Bouffée d’air frais pour les personnes seules: à compter d’aujourd’hui, le 26 février, il leur sera permis de se joindre à une autre bulle familiale.

Cette nouvelle mesure, passée relativement inaperçue au moment de son annonce le 19 février dernier, s’applique à la grandeur de la province, autant en zone orange qu’en zone rouge.

La santé publique demande toutefois aux personnes seules qui rejoindront une autre bulle familiale de s’abstenir de se rassembler dans leurs domiciles «avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe».

10h25 | Vaccination des 85 ans et plus : «prenez donc pas de chance»

Photo : Karine Lévesque, Groupe TVA

La campagne de vaccination a démarré pour les 85 ans et plus.

Vendredi matin, déjà 107 000 personnes se sont inscrites, selon Daniel Paré, le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

La comédienne Béatrice Picard fait partie des aînés qui ont pris leur rendez-vous. L’actrice de 91 ans doit recevoir sa première dose dans une dizaine de jours.

Celle qui est aussi marraine des Petits Frères invite d’ailleurs l’ensemble des personnes admissibles à aller se faire vacciner. C’est justement là que l’organisme entre en action, en aidant les aînés à s’inscrire en ligne.

10h09 | Malgré la pandémie: 17 % des Québécois ont cotisé davantage à leur REER

Il ne reste que quelques jours pour cotiser à son REER pour l’année d’imposition 2020 et une étude montre que 17 % des Québécois ont consacré plus d’argent à leur épargne-retraite malgré la pandémie.

L’étude menée par Pollara Strategis Insights pour le compte d’IG Gestion du patrimoine montre que seulement 8 % des répondants de la Belle Province disent qu’ils vont verser moins d’argent dans leur REER cette année.

En revanche, 17 % des Québécois vont accroître les cotisations à leur régime d’épargne enregistré de retraite et 18 % vont verser le même montant.

9h58 | Passeport vaccinal: préparez-vous aux contestations

Le port du masque et l’imposition du couvre-feu ont suscité leur lot de contestations au Québec, mais ce n’était rien en comparaison de ce qui s’en vient si le gouvernement Legault va de l’avant avec son passeport vaccinal numérique, croit un avocat.

«Il va y a voir des contestations, car la vaccination est beaucoup plus intrusive. Beaucoup de gens sont contre le vaccin. Les droits et libertés entrent en jeu, le droit au refus de soins aussi», fait savoir Me François-David Bernier.

9h12 | Pandémie: les contaminations repartent à la hausse

Après avoir été réduites de moitié en un mois, les contaminations au coronavirus sont reparties à la hausse dans le monde au cours de la semaine écoulée : voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

8h50 | La pandémie rebondit en raison du variant anglais

AFP

Le variant britannique du coronavirus, apparu fin 2020 et plus contagieux, est désormais dominant en Belgique, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires, sur fond de rebond des infections.

«La semaine dernière, on estime que 53% des contaminations ont été causées par le variant britannique, contre 38% la semaine précédente», a déclaré un porte-parole des autorités, le virologue Steven Van Gucht, lors d'une conférence de presse.

8h12 | AstraZeneca: 3e vaccin approuvé au Canada

Santé Canada donne son feu vert au vaccin développé par AstraZeneca afin d'inoculer les Canadiens contre la COVID.

AFP

7h45 | Les contaminations ont cessé de chuter cette semaine

Après avoir été réduites de moitié en un mois, les contaminations au coronavirus sont reparties à la hausse dans le monde au cours de la semaine écoulée.

7h17 | Royaume-Uni: l'âge privilégié à la profession pour la vaccination anti-COVID

La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Royaume-Uni doit progresser, après les catégories prioritaires, en se basant sur l'âge, a estimé vendredi le comité scientifique la supervisant, malgré les appels à viser les professions exposées comme les enseignants ou les policiers.

7h13 | Le Groupe ATIS remercie 300 travailleurs et ferme une usine

Le Groupe ATIS, l’un des plus gros fabricants de portes et fenêtres au pays, s’est récemment placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La direction prévoit fermer ses 19 magasins au Québec et son usine de Terrebonne ; 300 personnes seront touchées.

6h37 | Pays-Bas: une Cour d'appel invalide l'annulation du couvre-feu

Le gouvernement néerlandais avait le droit d'instaurer le couvre-feu, en vigueur depuis le 23 janvier pour lutter contre le coronavirus, a estimé vendredi une Cour d'appel de La Haye, rejetant ainsi un jugement antérieur.

5h55 | Un comptable complotiste risque la radiation à vie

Durement blâmé par son ordre professionnel pour des vidéos et des propos tenus sur les réseaux sociaux, Daniel Pilon, figure bien connue du mouvement complotiste, pourrait être radié de manière permanente et il pourrait devoir payer une amende de 10 000 $.

5h53 | L'état d'urgence sera levé dimanche dans six régions du Japon

À moins de cinq mois des Jeux olympiques, l'état d'urgence sera levé dimanche dans six régions du Japon alors que le rythme des infections par le coronavirus ralentit, a annoncé vendredi le premier ministre Yoshihide Suga.

5h45 | Le passeport vaccinal est déjà bien en place ailleurs

L’idée d’un passeport vaccinal suscite l’intérêt de plusieurs pays, dont certains l’ont déjà mis en place, et de l’industrie touristique durement affectée par la pandémie, mais elle est loin de faire l’unanimité sur la scène internationale.

Photo AFP

5h30 | Le cardinal Lacroix reçoit sa première dose du vaccin contre la COVID

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, ainsi que plusieurs résidents de l’archevêché de Québec, ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

5h20 | Le vaccin de Johnson & Johnson sous la loupe d’experts avant son autorisation probable

Le vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson va être passé au crible par un comité d’experts vendredi, dont l’avis quoique consultatif sera pris en compte pour l’autorisation conditionnelle de ce troisième vaccin aux États-Unis, qui pourrait intervenir très rapidement dans la foulée.