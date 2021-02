Redoux et pluie pour le premier week-end de la relâche

Si la journée de vendredi sera ensoleillée, une petite neige qui laissera au sol de deux à cinq centimètres de neige, accompagnée de pluie, balayera la majeure partie des secteurs du Québec ce week-end.

Les températures seront douces également douces pour les régions du sud et de l’est de la province, ce qui coïncide avec la semaine de relâche.

À Montréal et ses environs, de la pluie intermittente est attendue samedi et sera suivie de neige en après-midi et un mercure affichant 5 degrés.

En Estrie, la Beauce et Québec, pratiquement les mêmes conditions vont prévaloir avec peut-être des températures plus froides.

Plus à l’est, il fera plutôt un temps ensoleillé samedi et des températures saisonnières.

Et dimanche, il y a aura du beau temps avec soleil et redoux pour toute la partie du sud, du centre et de l’est du Québec.