Didier Drogba: Une poursuite contre lui « qui frôle l’extorsion »

Les efforts de la superstar internationale de soccer Didier Drogba pour aider un jeune entrepreneur montréalais auront fini par lui coûter une fortune, selon ses allégations dans un dossier de cour.

Drogba estime être visé par une poursuite « abusive, clairement sans mérite et qui frôle l’extorsion », de la part de Jordan Pascal, un soi-disant designer québécois, selon lui.

Tout aurait commencé à l’occasion d’une rencontre en août 2016, durant laquelle Pascal aurait convaincu Drogba de devenir l’« ambassadeur » d’une nouvelle marque de chaussure haut de gamme, JAD.

« J’aime le produit et j’aime ton ambition », lui aurait écrit Drogba dans un texto en décembre 2016. L’athlète dit alors avoir mis à la disposition du Montréalais des ressources précieuses pour son projet.

Drogba allègue cependant avoir ensuite découvert que Pascal n’était pas le vrai designer des chaussures qui lui avaient été présentées.

Pascal allègue de son côté, dans une poursuite, que Drogba n’aurait pas respecté certaines obligations contractuelles relativement à la promotion des chaussures de luxe. Ces chaussures devaient se vendre de 810 $ à 955 $ la paire.

« Les allégations des plaignants contenues dans la demande ont été faites avec mauvaise foi et présentent un récit des faits délirant et imaginaire que les plaignants savent être faux et trompeur », argue l’ancienne star de l’Impact dans une défense.

D’autres ennuis

L’affaire n’a pas encore connu de dénouement, mais que ce soit Drogba ou Pascal qui ait raison, une chose est claire : l’entrepreneur Jordan n’en est pas à ses premiers ennuis financiers. La Banque Royale a obtenu contre lui en 2019 un jugement pour qu’il rembourse une somme de 85 000 $.