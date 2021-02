EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 22H10

PLANÉTAIRE

Cas: 113 746 166

Morts: 2 524 133

Rétablis: 64 211 1780

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 554 167

Morts: 511 994

CANADA

Ontario: 299 754 cas (6960 décès)

Québec: 287 003 cas (10 385 décès)

Alberta: 133 203 cas (1883 décès)

Colombie-Britannique: 79 262 (1355 décès)

Manitoba: 31 809 cas (893 décès)

Saskatchewan: 28 506 cas (385 décès)

Nouvelle-Écosse: 1638 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1430 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 981 cas (6 décès)

Nunavut: 356 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 126 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 864 195 cas (21 960 décès)

NOUVELLES

22h05 | La Galerie: un retour en salle des plus sécuritaires

De Gatineau à Sept-Îles, en passant par Baie-Comeau et Rivière-du-Loup, des dizaines de salles de spectacles situées en zones orange ont accueilli de nouveau, vendredi, public, artistes et employés, tous aussi fébriles les uns que les autres de reconnecter avec l’art vivant dans un espace très strictement contrôlé, comme a pu le constater Le Journal.

21h55 | Le prince William encourage à la vaccination

Le prince William a mis en garde ses compatriotes britanniques contre les messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux dans une vidéo publiée samedi soir, faisant suite à un appel similaire mardi de la reine Elizabeth II, sa grand-mère.

19h30 | Santé mentale: les psychoéducateurs veulent aider

Plus que jamais, les psychologues sont débordés alors que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale chez les Québécois.

19h19 | La Finlande envisage des couvre-feux et un report d'élections

Le gouvernement finlandais a dit samedi envisager l'introduction de couvre-feux en cas de nouvelle dégradation de l'épidémie de coronavirus, ainsi que le report d'élections locales prévues en avril.

18h24 | Feu vert des États-Unis à un troisième vaccin anti-Covid, celui de Johnson & Johnson

Les États-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

AFP

16h20 | Pénurie de médecins de famille dans les régions du Québec

La pénurie de médecins de famille se fait de plus en plus ressentir dans les régions du Québec.

14h50 | COVID-19 : un seul nouveau cas dans Chaudière-Appalaches

Si la semaine de relâche fait craindre un regain des contacts sociaux, elle débute néanmoins avec une situation épidémiologique encourageante dans la région de Québec.

14h35 | Prête à vacciner, sa candidature rejetée en raison de son poids

Une technicienne ambulancière qui s’est portée volontaire pour la campagne de vaccination de la COVID-19 a vu sa candidature être rejetée en raison de son obésité.

12h42 | Vaccination à domicile pour certains aînés

Il semble que des personnes âgées qui vivent dans 138 des HLM du Québec pourront avoir accès à la vaccination à domicile.

Photo POOL/Paul Chiasson, PC

11h52 | Recul des cas de COVID-19 en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est demeuré stable au Québec samedi, alors qu’il a diminué en Ontario.

11h38 | Plus de 400 M$ partis en fumée: la pandémie fait mal à l'industrie hôtelière de Québec

Un an après le début de la pandémie, la situation actuelle est comparable à un tsunami qui n’a pas encore révélé toute l’ampleur des dégâts dans l’industrie touristique. Uniquement dans l’hôtellerie, on estime les pertes à plus de 400 millions $ dans la région de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

11h36 | Pas de jeux d’évasion, même en zone orange

La colère et la confusion règnent parmi les propriétaires et les clients des centres de jeux d’évasion qui doivent encore demeurer fermés même en zone orange.

Photo Stevens LeBlanc

11h00 | 858 nouveaux cas au Québec

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 FÉVRIER 2021

- 287 003 personnes infectées (+858)

- 10 385 décès (+13)

- 599 personnes hospitalisées (-21)

- 112 personnes aux soins intensifs (-7)

- 268 645 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 226, pour un total de 6 634 739

- 15 902 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 418 399

AFP

10h54 | Une prison belge en quarantaine, les détenus confinés en cellule

Contaminée par la pandémie de coronavirus, la prison de Namur, dans le sud-est de la Belgique, a été placée en quarantaine et les détenus ont été confinés dans leur cellule, a annoncé samedi l'administration pénitentiaire.

10h06 | François Legault se dit «optimiste»

Voulant donner de l’espoir aux Québécois avec la vaccination de masse qui s’amorce, le premier ministre François Legault a dit samedi qu’il n’a pas été aussi confiant en l’avenir depuis un bon moment.

10h03 | Plus de 113 millions infectés et plus de 2,5 millions de morts

Un an après le diagnostic du premier cas de COVID-19 au Québec, celui d’une voyageuse rentrée d’Iran, la pandémie mondiale a fait des millions de morts et rendus malades des centaines de millions d’autres.

AFP

9h14 | La Finlande envisage des couvre-feux et un report d'élections

Le gouvernement finlandais a dit samedi envisager l'introduction de couvre-feux en cas de nouvelle dégradation de l'épidémie de coronavirus, ainsi que le report d'élections locales prévues en avril.

8h56 | Au moins 28 jours d’attente après la première dose

Efficacité des vaccins ou encore fermeture des piscines d’hôtel en zone rouge, le virologue Jacques Lapierre est revenu samedi matin sur plusieurs sujets chauds en lien avec la COVID-19.

8h13 | L'Afrique du Sud reçoit sa seconde livraison de vaccins anti-COVID

L'Afrique du Sud a reçu samedi une deuxième livraison de vaccins Johnson & Johnson contre la COVID-19, a indiqué le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkhize, alors que le pays le plus touché par le virus en Afrique s'efforce d'accélérer sa campagne de vaccination.

8h12 | Nouvelle-Zélande: Auckland reconfinée face à de nouveaux cas

Auckland, la principale ville de Nouvelle-Zélande, va être reconfinée à partir de dimanche pour au moins sept jours après la découverte de nouveaux cas de COVID-19, a annoncé samedi la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

AFP

7h52 | Héros des Britanniques, Captain Tom reçoit les honneurs militaires à ses funérailles

«Captain Tom», vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale mort à 100 ans début février, adulé pour avoir réuni une somme record pour les soignants pendant le premier confinement, a reçu les honneurs militaires lors de ses funérailles samedi en Angleterre.

AFP

6h35 | Allemagne: la commission vaccinale envisage de recommander le vaccin d'AstraZeneca pour les plus âgés

La Commission de vaccination allemande (Stiko) envisage de recommander le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca pour les plus de 65 ans après une étude en Ecosse montrant son efficacité pour les plus âgés, a indiqué son président.

6h33 | Le plan de relance de 1900 G$ adopté à la Chambre

La Chambre américaine des représentants a approuvé samedi le vaste plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden grâce aux seules voix des démocrates, un premier cap crucial avant son examen au Sénat où la hausse du salaire minimum devrait être abandonnée.

AFP

6h10 | Un nouveau complexe laid... et digne du futur

Érigée en cinq mois dans le stationnement de l’hôpital de Saint-Jérôme, une nouvelle annexe de 57 lits accueillera ses premiers patients du département de chirurgie demain.

Photo Pierre-Paul Poulin

5h31 | Gestion de la pandémie: les forces et les faiblesses du Québec

La pandémie de COVID-19 qui fait rage depuis un an a mis en lumière les forces et les faiblesses du Québec face à la menace épidémiologique.

Photo pool la presse canadienne/Paul chiasson

5h03 | Un an de pandémie: François Legault ne voit pas comment il aurait pu faire mieux

Malgré un bilan de plus de 10 000 victimes après un an de pandémie, François Legault ne voit pas comment il aurait pu faire mieux, vu la vétusté des CHSLD, les coupes libérales en santé et la semaine de relâche survenue au mauvais moment.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

4h00 | Une école inondée à cause d’une fenêtre laissée ouverte

Une fenêtre laissée ouverte pour aérer la classe d'une école des Laurentides, en vertu d’une directive de Québec pour lutter contre la COVID-19, a causé une importante inondation et forcé la relocalisation des élèves.