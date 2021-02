«Félix et le trésor de Morgäa»: un film pour toute la famille

C’est un long métrage d’animation fort sympathique qui lance cette semaine de relâche scolaire et qui est présenté dans le cadre du 24e Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM).

Il n'y a pas meilleure manière de retrouver le plaisir des salles obscures avec les 10 ans et moins qu'avec ce «Félix et le trésor de Morgäa» qui fait la part belle à l’imaginaire et aux bons sentiments.

Le Félix (doublé par Gabriel Lessard) du titre est un garçonnet espiègle de 12 ans. Il profite du départ de sa mère, Mylène (voix de Catherine Proulx-Lemay), en vacances pour lui aussi quitter le domicile familial. Car voilà, Félix est persuadé que son père, disparu en mer il y a maintenant deux ans, est encore en vie. Il a donc convaincu Tom (voix de Guy Nadon), ancien marin et ami de la famille, de l’aider dans sa quête. Félix et Tom se retrouvent sur l’Île-de-la-Nuit-Éternelle où ils font la connaissance de Morgäa (voix de Karine Vanasse) qui cache un secret dont on ne souffle pas un mot.

Évidemment, comme dans tout bon film d’animation pour jeunes, deux animaux rigolos ajoutent des gags rythmés. Quack, le perroquet de Tom, et Ulysse (bruitages effectués par Jérôme Boiteau qui n’est autre que le concepteur sonore du long métrage), un drôle de chat qui agit en chien... jusqu’aux jappements!

Signée Nicola Lemay, la réalisation est en tout point conforme à ce à quoi on peut s’attendre d'un film pour enfants. Le réalisateur parvient à créer – et une part du mérite revient à Philippe Arseneau Bussières, le directeur artistique – une ambiance à la fois rassurante et mystérieuse, apaisante et énergique. Le scénario de Marc Robitaille (dont c’est le premier long métrage d’animation) est rigolo, touchant et possède suffisamment de suspense pour tenir les petits devant l’écran pendant les 84 minutes de la projection.