EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 13H00

PLANÉTAIRE

Cas: 113 950 840

Morts: 2 528 117

Rétablis: 64 350 371

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 567 544

Morts: 512 346

CANADA

Ontario: 299 754 cas (6960 décès)

Québec: 287 740 cas (10 393 décès)

Alberta: 133 203 cas (1883 décès)

Colombie-Britannique: 79 262 (1355 décès)

Manitoba: 31 809 cas (893 décès)

Saskatchewan: 28 506 cas (385 décès)

Nouvelle-Écosse: 1638 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1430 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 981 cas (6 décès)

Nunavut: 356 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 126 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 864 195 cas (21 960 décès)

12h34 | Le PQ demande la vaccination à domicile pour les plus vulnérables

La vaccination à domicile serait une stratégie plus adaptée à la situation des personnes âgées vulnérables qui ne demeurent pas en résidence, a estimé dimanche le Parti québécois (PQ), qui a critiqué l’approche du gouvernement.

12h 15 | Qui vous vaccinera?

Alors que la vaccination bat son plein en ce moment, le réseau de la santé cherche désespérément des vaccinateurs et des injecteurs. Une quarantaine de types de professionnels de la santé sont courtisés, allant de l’étudiant en médecine jusqu’au technologue en imagerie médicale.

12h 15 | Une école ferme pour une troisième année de suite

Les parents de l’école primaire l’Accueil de Scott, en Beauce, vivent bien malgré eux une troisième année scolaire de suite sérieusement perturbée par une fermeture prolongée de leur établissement.

11h25 | Le complexe d’hospitalisation rapide de Saint-Jérôme ouvre ses portes

Après plusieurs mois de construction, l’Hôpital de Saint-Jérôme peut finalement compter sur son complexe d’hospitalisation rapide (CHR), qui a accueilli ses premiers patients dimanche.

11h | 737 nouveaux cas au Québec

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 FÉVRIER 2021

- 287 740 personnes infectées (+737)

- 10 393 décès (+9)*

- 601 personnes hospitalisées (+2)

- 117 personnes aux soins intensifs (+5)

- 269 530 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 347, pour un total de 6 660 086

- 12 469 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 432 255

* Un total de de 10 393 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

AFP

8h38 | «Plusieurs avantages au vaccin offert par Johnson & Johnson»

Les États-Unis ont donné samedi le feu vert en urgence au vaccin unidose de Johnson & Johnson pour les personnes de 18 ans et plus et l’Agence européenne du médicament devrait faire de même au début du mois de mars.

6h50 | Paris s'oppose à une quasi-fermeture de la frontière entre l'Allemagne et la Moselle

L'Allemagne a classé dimanche en zone à haut risque la Moselle, un des départements français les plus touchés par l'épidémie de COVID-19, a annoncé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes Clément Beaune, demandant à Berlin d'éviter des contrôles «stricts» équivalant à une «quasi-fermeture» de la frontière.

6h46 | L'Iran a officiellement dépassé le seuil des 60 000 décès

L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie de coronavirus, a franchi officiellement la barre des 60 000 morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

AFP

5h46 | Les cinémas érotiques peuvent également rouvrir leurs salles

En autorisant les cinémas à rouvrir cette semaine, le gouvernement a aussi permis à des salles comme le Cinéma L’Amour de reprendre sa programmation de films érotiques, où les clients font bien plus que manger du popcorn.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

5h44 | Mauvaise surprise pour des familles

Des familles qui voulaient changer d’air pendant la relâche scolaire ont déchanté en apprenant que les piscines d’hôtels resteraient fermées, elles qui faisaient tant l’envie des enfants.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU

5h34 | Un jeune papa de 27 ans perd son combat contre la COVID-19

Un jeune père de 27 ans atteint d’un cancer au cerveau s’est fait voler les derniers instants de sa vie par la COVID-19, au moment où un nouveau traitement de chimiothérapie annonçait des résultats encourageants.

Courtoisie

5h26 | Les champions des contraventions après 20h

La police de Sherbrooke est le corps policier qui a donné le plus d’infractions liées au non-respect du couvre-feu au prorata de la population desservie avec un taux deux fois et demie plus élevé que la moyenne provinciale.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

4h39 | L'ambassadeur du Vatican en Irak positif à la COVID avant la visite du pape

L'ambassadeur du Vatican à Bagdad, le nonce apostolique Mitja Leskovar, a été testé positif à la COVID-19, ont indiqué dimanche à l'AFP des responsables, en précisant que ce résultat n'aurait «aucun impact» sur la visite du pape François attendu vendredi en Irak.

1h49 | Danemark: huit arrestations en marge d'une manifestation anti-restrictions

Huit personnes ont été arrêtées en marge d'une manifestation anti-restrictions samedi soir à Copenhague qui a rassemblé jusqu'à 1200 personnes, a annoncé la police dans la nuit.