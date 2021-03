Golden Globes: Chadwick Boseman sacré meilleur acteur dans un film dramatique

Le défunt Chadwick Boseman a reçu dimanche soir le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans «Le Blues de Ma Rainey», la dernière oeuvre dans laquelle il ait tourné avant de succomber à un cancer.

Il incarne dans ce film produit par Netflix un trompettiste maudit dans le Chicago des années 1920. La vedette révélée par «Black Panther» l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, huit fois candidat malheureux aux Golden Globes, et Gary Oldman.

L'acteur britannique Daniel Kaluuya a été dimanche soir le premier lauréat d'une cérémonie des Golden Globes 100% virtuelle cette année pour cause de pandémie, mais qui devrait réserver son habituel lot de surprises, entre célébration des réalisatrices d'Hollywood et consécration tant attendue par Netflix.

Daniel Kaluuya l'a emporté dans la catégorie du meilleur second rôle masculin pour sa performance dans «Judas & the Black Messiah». Le film montre les efforts de Fred Hampton pour mobiliser les militants de Chicago contre les violences policières qui visaient la communauté noire dans les années 1960, un thème qui reste toujours d'actualité dans la foulée des grandes manifestations qui ont secoué les États unis l'an dernier.

Illustration des difficultés à organiser une cérémonie via internet avec des vedettes apprenant leur victoire à domicile, un couac technique a empêché les spectateurs d'entendre la première réaction de Daniel Kaluuya. Il est toutefois très vite revenu en ligne pour célébrer la mémoire de Fred Hampton, tué en décembre 1969 lors d'un raid de police.

«J'espère que dans plusieurs générations, on pourra voir comment il a brillamment combattu et brillamment parlé», a dit l'acteur, assurant que le militant Black Panther lui avait beaucoup appris sur lui-même et l'avait «fait grandir en tant qu'homme».

Daniel Kaluuya l'a notamment emporté face à son compatriote Sacha Baron Cohen, pour «Les Sept de Chicago», un film Netflix. La preuve que rien n'est encore joué pour la plateforme de vidéo à la demande, malgré un nombre record de 42 nominations cette année.

Une autre britannique, Rosamund Pike, a emporté le trophée de la meilleure actrice dans une comédie, pour «I Care A Lot».

«Minari», film sur une famille américaine d'origine sud-coréenne à la recherche d'une nouvelle vie à la campagne, a gagné le prix du meilleur film en langue étrangère, comme avant lui «Parasite», sacré aux Oscars quelques semaines plus tard.

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et pourraient conforter les favoris de cette année dans la course aux Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs.

L'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA) qui décerne les Globes s'est retrouvée cette semaine sous le feu des critiques, car elle ne compte pas un seul journaliste noir parmi ses 87 membres actifs. Plusieurs participants à la soirée de dimanche, y compris les deux maîtresses de cérémonie, les ont plus ou moins gentiment épinglés sur le sujet.

«Nous reconnaissons que nous devons y travailler. Comme pour les films et la télévision, la représentation des personnes noires est cruciale. Nous devons avoir des journalistes noirs dans notre organisation», ont déclaré sur scène les responsables de la HFPA.

Les principaux vainqueurs

Meilleur film dramatique: «Nomadland»

Meilleure comédie ou film musical: «Borat 2»

Meilleure réalisatrice: Chloé Zhao («Nomadland»)

Meilleure actrice dans un film dramatique: Andra Day («Billie Holiday, une affaire d'État»)

Meilleur acteur dans un film dramatique: Chadwick Boseman («Le Blues de Ma Rainey»)

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical: Rosamund Pike («I Care a Lot»)

Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical: Sacha Baron Cohen («Borat 2»)

Meilleure actrice dans un second rôle: Jodie Foster («Désigné Coupable»)

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah»)

Meilleur scénario: Aaron Sorkin («Les Sept de Chicago»)

Meilleur film en langue étrangère: «Minari»

Meilleur film d'animation: «Soul»

Meilleure série musicale ou comédie: «Schitt's Creek»

Meilleure série dramatique: «The Crown»

Meilleure mini-série ou téléfilm: «The Queen's Gambit»