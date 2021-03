Le pape songerait à remplacer le cardinal Marc Ouellet

Le pape François songerait à faire une nomination surprise pour remplacer Marc Ouellet, qui pourrait bientôt annoncer sa retraite de la tête de la Congrégation des évêques, selon un média catholique.

Comme le veut la coutume, alors qu’il venait d’avoir 75 ans à l’été 2019, Son Éminence Marc Ouellet a présenté sa démission de préfet de la Congrégation au pape François, qui l’a refusée.

«C’est un cas de figure normal, souvent ils sont prolongés d’une couple d’années», soutient Gilles Routhier, professeur de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.

La fonction de préfet de la Congrégation est un titre prestigieux. M. Routhier estime qu’un seul autre Québécois, par extension Canadien, a eu autant d’influence auprès du pape.

«Je pense que le cardinal Maurice Roy a pu jouer un rôle plus important encore dans les années 1965-1980. Il était responsable de la Commission justice et paix, du Conseil pour les laïcs et du Conseil pontifical pour la famille. Il avait certainement une très grande confiance de la part de Paul VI», dit-il.

Candidat à la papauté

Non seulement le cardinal Ouellet est-il parvenu à un poste important au Vatican, mais son nom a été évoqué comme un candidat sérieux à la succession de Benoît XVI en 2013. «Il n’est pas le premier Canadien à avoir reçu des votes. Le cardinal Roy en avait reçu également. Quand un nom circule, c’est dans les médias, pas chez les cardinaux-électeurs. Mais pour les cardinaux d’une certaine tendance, il était un très bon candidat, dans la continuité de Benoît XVI», précise M. Routhier.

Le cardinal Marc Ouellet a été nommé préfet de la Congrégation des évêques le 30 juin 2010 par le pape Benoît XVI.

La Congrégation a notamment pour rôle de recommander au pape des candidats pour un poste d’évêque – ils sont plus de 5000 dans le monde – à partir des suggestions du nonce apostolique. Ce dernier est le représentant du pape dans un pays.

Pour M. Routhier, il est difficile de déterminer jusqu’à quel point le cardinal Ouellet a été influent.

«Il faudrait pour le savoir examiner l’ensemble des nominations et voir s’il y a une tendance. Il faut voir ensuite le rôle effectif qu’il a joué dans les nominations. Est-ce que le pape a suivi ses recommandations ? On ne le sait pas en détail. Mais certainement que François a décrit le type d’évêque qu’il voulait. Cela a été entendu par le cardinal Ouellet, mais aussi par les nonces apostoliques qui montent les dossiers au niveau national et les envoient à la Congrégation.»

«Bon soldat»

Sur de nombreux enjeux sociaux, la pensée du cardinal Ouellet est généralement décrite comme étant plus proche de celle de Benoît XVI que du pape François, qui l’a tout de même confirmé dans ses fonctions.

«François n’a pas fait de balayage à son entrée en poste. Il le dit, il aime bien la confrontation d’idées. Le cardinal Ouellet, contrairement à d’autres cardinaux, s’est aussi montré bon joueur. Même s’il ne partage pas nécessairement les vues, il a essayé d’être bon soldat, et n’a pas mené de fronde contre le pape», analyse le professeur de l’Université Laval.

Selon le site internet Catholic News Agency, le cardinal Blase Cupich pourrait succéder à Marc Ouellet. Le cardinal de Chicago a d’ailleurs rencontré le pape François le 30 janvier à Rome.

Le parcours du cardinal Ouellet

Âgé de 76 ans

Parle 7 langues (anglais, latin, espagnol, allemand, italien et portugais en plus du français)

A œuvré durant de nombreuses années en Colombie

1944 | Naissance le 8 juin à Lamotte, en Abitibi

1968 | Ordonné prêtre

1974 | Obtient une licence en philosophie à Rome

1982 | Obtient un doctorat en théologie en Allemagne

2001 | Nommé évêque

2002 | Nommé archevêque de Québec et primat du Canada

2003 | Nommé cardinal

2010 | Nommé préfet de la Congrégation des évêques, il s’installe à Rome

2019 | Sa démission de préfet de la Congrégation est refusée