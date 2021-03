Les enfants américains «très probablement» vaccinés début 2022

Les enfants américains de moins de 12 ans pourront «très probablement» être vaccinés début 2022, a estimé dimanche l'immunologue Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche.

La vaccination des enfants est un sujet fondamental aux États-Unis, car elle pourrait alléger le fardeau de millions de parents dont les enfants suivent toujours une éducation à distance.

Les situations sont très diverses selon les États et la nature des écoles (publiques, privées, religieuses), et un bras de fer oppose autorités et enseignants autour de la réouverture des établissements.

Pour le moment, aucun des trois vaccins autorisés aux États-Unis (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson) n'est administrable aux moins de 16 ans.

Mais le Dr Fauci a indiqué à la chaîne NBC que certaines entreprises avaient déjà lancé des études pour réduire «progressivement» cet âge, en procédant par tranches:

«Vous ne voulez pas aller d'un coup de 12 ans à six mois, vous commencez par descendre de 12 ans à 9 ans, puis de 9 ans à six, six ans à deux ans...».

Compte tenu de l'avancée de ces études, l'immunologue, respecté par de nombreux Américains, a prédit que les moins de 12 ans seraient au plus tôt vaccinés à la fin de l'année. «Et très probablement, au premier trimestre de 2022».

Les élèves du secondaire devraient eux pouvoir se faire vacciner dès «cet automne». «Je ne suis pas sûr que ce sera exactement le jour de la rentrée, mais c'est à peu près ça», a-t-il jugé.