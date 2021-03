Phase finale pour la procédure d'extradition visant une cadre de Huawei

La directrice financière du chinois Huawei est de retour lundi devant un tribunal canadien pour une dernière série d'audiences au terme desquelles la justice décidera de l'extrader ou non vers les États-Unis, après plus de deux ans de bataille judiciaire et de crise diplomatique.

• À lire aussi: Huawei Canada défend Meng Wanzhou, mais refuse de condamner l’arrestation des deux Canadiens

• À lire aussi: La justice canadienne refuse d’assouplir le contrôle judiciaire de Meng Wanzhou

Meng Wanzhou, fille du fondateur du géant chinois des télécoms, avait été arrêtée fin 2018 à l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis, qui l'accusent d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran et veulent la juger pour fraude bancaire.

Les avocats de Mme Meng vont de nouveau tenter de faire dérailler la procédure en arguant que les droits de leur cliente ont été bafoués tant par le Canada que par les États-Unis. Selon eux, elle ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable si elle était finalement extradée.

L'affaire a entraîné une crise diplomatique sans précédent entre la Chine et le Canada, son deuxième partenaire commercial après les États-Unis, et ces audiences interviennent dans une période particulièrement tendue entre les deux pays.

En début de semaine, le président américain Joe Biden a publiquement apporté son soutien au Canada pour exiger la libération de deux Canadiens arrêtés en Chine une dizaine de jours après l'interpellation de Mme Meng.

«On ne troque pas des êtres humains comme des jetons», a-t-il souligné mardi à l'issue de sa première rencontre virtuelle avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Deux autres initiatives canadiennes ont provoqué la fureur de Pékin.

Ottawa a lancé en février une déclaration signée par une soixantaine de pays dénonçant les détentions arbitraires d'étrangers comme moyen de pression diplomatique. Les députés canadiens ont également adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine à sa minorité ouïghoure à «un génocide», qualifiée de «provocation malveillante» par Pékin.

Mme Meng est accusée d'avoir menti à un cadre de la banque HSBC en 2013 sur les liens entre Huawei et une filiale qui vendait des équipements de télécoms à l'Iran, exposant la banque à des sanctions américaines. L'intéressée a toujours nié ces accusations.

Quelques jours après son interpellation à Vancouver, où elle vit depuis en résidence surveillée, l'ex-diplomate canadien Michael Kovrig et son compatriote, le consultant Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine et accusés d'espionnage.

Pour le Canada, soutenu par de nombreux pays occidentaux, les deux Canadiens sont détenus de façon «arbitraire», en représailles à l'arrestation de Mme Meng, ce que Pékin dément.

La Chine, de son côté, estime que le dossier visant Huawei est «purement politique», selon la porte-parole de la diplomatie chinoise Hua Chunying, et vise à entraver son développement commercial international.

En août, Washington, chef de file de la campagne contre Huawei, a interdit de territoire 38 filiales internationales du groupe afin de limiter leur accès aux technologies américaines.

Les services de renseignement américains craignent que Huawei, acteur clé de la 5G (génération ultrarapide de l'internet mobile), ne permette aux autorités chinoises d'utiliser ses équipements pour surveiller les communications et trafics de données des États-Unis.

La défense de Meng Wanzhou devrait soutenir devant la Cour suprême de Colombie-Britannique que l'ancien président Donald Trump a «empoisonné» la procédure en affirmant fin 2018 qu'il n'hésiterait pas à intervenir dans le dossier contre Mme Meng si cela permettait d'obtenir des concessions commerciales de la Chine.

Des allégations que les avocats du procureur général du Canada ont demandé au juge de rejeter, justifiant que ces déclarations ont été prononcées par «un président qui n'est plus en poste, à propos d'une éventuelle intervention qui, dans cette affaire, n'a jamais eu lieu».

La défense devrait aussi plaider que les États-Unis ont trompé le Canada pour obtenir son interpellation.

Les audiences doivent se terminer à la mi-mai, mais en cas d'appel, la procédure pourrait durer encore plusieurs années.