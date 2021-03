Les États-Unis ont donné samedi le feu vert en urgence au vaccin unidose de Johnson & Johnson pour les personnes de 18 ans et plus et l’Agence européenne du médicament devrait faire de même au début du mois de mars.

Après le feu donné vendredi au vaccin d'Astrazeneca, peut-on s’attendre, au Canada, à une approbation rapide du vaccin de Johnson & Johnson?

«On espère, répond le virologue Benoit Barbeau. Il y a plusieurs avantages au vaccin offert par Johnson & Johnson. D’une part, il est moins coûteux que ceux qui sont présentement distribués, mais l’autre point qui est très important, c’est qu’il s’agit d’un vaccin à seule dose».

«Le vaccin de Johnson & Johnson a démontré une très bonne efficacité», ajoute-t-il.

Lors des essais cliniques, l'efficacité du vaccin était de 85,9% contre les formes graves de la COVID-19 aux États-Unis, selon les chiffres communiqués par la FDA. Toutes régions de l'essai clinique confondues, elle était de 66,1% contre les formes modérées de la maladie, et globalement «similaire» pour toutes les catégories de population (âges, groupes ethniques).

Le Canada a donné son approbation vendredi au vaccin d’Astrazeneca. Quelque 500 000 doses sont attendues dans les prochaines semaines. Son efficacité est estimée à 62,1%.

-Avec AFP et Agence QMI