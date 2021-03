Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aucun constat d'infraction n'a été donné ce week-end par les policiers dans le cadre de l'opération Semaine de relâche.

À Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, le restaurant La Broue dans l'Toupet, referme sa salle à manger. Les administrateurs ont pris cette décision en raison des défis qu'impose la gestion des mesures sanitaires.

À Lévis, la COVID-19 et ses variants viennent contrecarrer les plans de plusieurs familles pour la relâche. Tous les élèves et les membres du personnel de l'école Saint-Louis-de-France doivent passer un test de dépistage et s'isoler jusqu'à l'obtention du résultat.

En Mauricie, c'est à au tour des personnes de plus de 80 ans de se faire vacciner.

