EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 10h10

PLANÉTAIRE

Cas: 114 223 289

Morts: 2 533 129

Rétablis: 64 487 937

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 606 340

Morts: 513 092

CANADA

Ontario: 300 816 cas (6980 décès)

Québec: 287 740 cas (10 393 décès)

Alberta: 133 504 cas (1886 décès)

Colombie-Britannique: 79 262 (1355 décès) – Chiffres de vendredi

Manitoba: 31 859 cas (895 décès)

Saskatchewan: 28 647 cas (385 décès)

Nouvelle-Écosse: 1641 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1430 cas (27 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 988 cas (6 décès)

Nunavut: 356 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 132 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 866 495 cas (21 994 décès)

NOUVELLES

10h20 | Vaccination: arrivez à l'heure, pas en avance

Être en avance c’est bien, mais pas lorsque vient le temps de se faire vacciner.

AFP

8h55 | La prise de rendez-vous est désormais possible pour les personnes de 70 ans et plus vivant sur l’île de Montréal qui veulent se faire vacciner contre la COVID-19.

8h33 | Vaccins: projet de «passeport vert» numérique présenté en mars

La Commission européenne présentera en mars un projet de «passeport vert» numérique attestant d'une vaccination contre le Covid ou de tests négatifs pour voyager plus librement, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen, alors que les droits associés à ce document divisent les Vingt-Sept.

8h24 | Virus: la Finlande active l'état d'urgence afin de durcir ses restrictions

La Finlande a activé lundi l'état d'urgence, étape nécessaire et attendue au durcissement des restrictions décidé la semaine dernière pour combattre la reprise de l'épidémie de COVID-19.

7h35 | Québec a donné 14 M$ à un fraudeur condamné

Québec saura aujourd’hui s’il a espoir de récupérer les 13,9 M$ en fonds publics versés à un homme d’affaires reconnu coupable de fraude aux États-Unis, qui s’était engagé à fournir des masques mais n’a pas rempli ses promesses.

6h36 | Modi vacciné contre la COVID-19, la vaccination s'ouvre aux plus de 60 ans sur un couac

Le premier ministre indien Narendra Modi a été vacciné contre la COVID-19 lundi, contrairement à des milliers de candidats à la vaccination qui avait pris rendez-vous dans les hôpitaux du pays par le biais d'une application défectueuse.

AFP

6h16 | Royaume-Uni: recherche d'une personne arrivée avec le variant brésilien du coronavirus

Les autorités britanniques ont lancé lundi un appel pour retrouver une personne ayant importé au Royaume-Uni le variant du coronavirus détecté au Brésil, susceptible de résister davantage que les autres aux vaccins.

6h00 | Un an de pandémie: cinq émissions spéciales à LCN

Cela fait tout près d’un an que le Québec est secoué par la COVID-19. Parce que les conséquences négatives ont été nombreuses - et se font encore sentir - la chaîne LCN a imaginé cinq émissions spéciales qui seront distillées au cours des cinq prochaines soirées, à 18 h 30.

5h38 | La COVID-19 risque d'affamer les pays les plus pauvres, avertissent des associations britanniques

Plusieurs associations britanniques spécialisées dans l'aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d'une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles, comme le Yémen, en raison de la pandémie de COVID-19.

5h17 | L'adhésion au vaccin en hausse, selon une étude internationale

L'adhésion de la population au vaccin contre la COVID-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

Photo AFP

4h55 | Le président ghanéen reçoit la première injection de vaccin Covax dans le monde

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le covid-19 financé par Covax, le dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu.

1h58 | Jacinda Ardern appelle les Néo-zélandais à blâmer les contrevenants

La première ministre Jacinda Ardern a exhorté lundi les Néo-zélandais à «réprimander» les personnes enfreignant les restrictions liées à la COVID-19 au moment où la colère monte à la suite d'une série d'infractions qui ont contraint Auckland à être à nouveau confinée.

AFP

0h41 | Lancement aux Philippines de la campagne de vaccination contre la COVID-19

Les Philippines ont commencé lundi à administrer le vaccin chinois CoronaVac contre la COVID-19, les catégories prioritaires étant les personnels soignants, les militaires, les policiers et les hauts responsables gouvernementaux