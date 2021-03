Les questions des élèves en relâche sur la COVID-19

Port du masque, vaccination, il n’y a pas que les adultes qui s’interrogent sur la COVID-19 et la façon de lutter contre le virus.

Voici nos réponses aux questions de plusieurs élèves en relâche scolaire.

«Est-ce que je suis obligée de me faire vacciner contre la COVID?» - Simone, 7 ans

Non, tu n’es pas obligée. Personne n’est obligé de se faire vacciner contre la COVID-19. Les vaccins ne sont disponibles que pour les grands, qui ont 16 ans et plus.

Tu peux continuer à aider beaucoup en lavant tes mains, en gardant une certaine distance et en faisant attention, pour pouvoir bientôt rejouer comme avant.

«Est-ce que je devrai porter le masque encore longtemps dans ma classe?» - Aude-Marie, 7 ans

On aurait aimé ne pas arriver à cette étape là, mais actuellement on a un vilain virus qui s’est fait des copains encore plus vilains que lui qu’on appelle des variants.

Pour contrer ça, il faut se faire un bouclier et un des boucliers dont on a besoin, c’est le masque. Si on le porte bien pendant quelques semaines, on espère se débarrasser du virus et de ses variants.

J’ai un petit secret pour toi. Tu sais qu’avec un masque, tu peux parler avec les yeux et transmettre des messages de sourire, de peine.

* Envoyez toutes vos questions à maquestion@tva.ca *