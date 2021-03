Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi­­­ ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Quels sont, selon vous, les trois plus grands chanteurs et chanteuses de l’histoire du Québec ?

1. Céline Dion : 65 %

2. Ginette Reno : 40 %

3. Félix Leclerc : 17 %

4. Gilles Vigneault : 11 %

5. André « Dédé » Fortin : 9 %

6. Alys Robi : 7 %

7. Robert Charlebois : 6 %

8. Claude Dubois : 6 %

9. Diane Dufresne : 5 %

10. Éric Lapointe : 5 %

11. Roch Voisine : 5 %

12. Jean-Pierre Ferland : 5 %

13. Jean Leloup : 5 %

14. Gerry Boulet : 4 %

15. Daniel Bélanger : 4 %

16. Garou : 4 %

17. Lara Fabian : 4 %

18. Bruno Pelletier : 4 %

19. Fernand Gignac : 3 %

20. Claude Léveillé : 3 %

21. Charlotte Cardin : 3 %

22. Michel Rivard : 3 %

23. Marie-Mai : 3 %

24. Richard Séguin : 3 %

25. Isabelle Boulay : 2 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs chanteurs préférés. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 29 au 31 janvier 2021 sur la base des chanteurs les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à 3 chanteurs. Seuls les 25 chanteurs les plus populaires sont présentés dans ce baromètre.

Le constat

Ce sont une centaine de chanteurs et chanteuses qui ont fait l’objet du sondage pour réaliser ce baromètre. Plusieurs grands noms, comme Pauline Julien, Richard Desjardins, Renée Claude et Paul Piché, n’ont pas été retenus dans le top 25. Ce n’est pas par manque d’amour du public ou de talent, mais en raison d’un surplus de talents vocaux québécois. Les groupes de musique, quant à eux, ont été exclus du baromètre.

La surprise

Nos chanteurs et chanteuses préférés représentent tous des marqueurs d’époque. Alys Robi incarne le Québec des années 40, Félix Leclerc les années 50 et 60, Gilles Vigneault les années 70, Ginette Reno les années 80, Dédé Fortin les années 90 et Céline Dion des années 90 à aujourd’hui. Chaque décennie est marquée par un chanteur, qui incarne l’atmosphère québécoise de l’époque.

La tendance

Est-ce une déception, le fait que seulement deux artistes de moins de 40 ans, Charlotte Cardin et Marie-Mai, se retrouvent dans le top 25 ? Une chose est sûre : il y a toute une jeune génération de chanteurs et chanteuses au talent extraordinaire, à la Klô Pelgag, Cœur de Pirate et Émile Bilodeau, qui vous marqueront, si vous prenez le temps de les écouter.