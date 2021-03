Contre le masque obligatoire au primaire

On parle beaucoup des aînés qui se font vacciner, mais ce sont les tout-petits qu'on aura bientôt à l'oeil.

Il y a des parents en zone rouge qui menacent de garder leur enfant à la maison, si Québec veut toujours les obliger à porter le masque en tout temps à l'école.

Pendant le point de presse du ministre de la Santé, on pouvait lire de nombreux messages contre le masque, qui deviendra obligatoire en tout temps, au primaire, après la relâche.

«C'est un groupe de parents qui sont consternés, qui ont le bien-être et le développement de leur enfant à cœur», mentionne Pascale Montesano

Ces parents disent avoir constaté des impacts négatifs en lien avec le port du masque.

«Ce sont des maux de tête, de la fatigue, des faiblesses», raconte Karen Boileau

«Ces petits enfants-là, ils ont déjà assez souffert. Ils ne peuvent plus faire de sport, ne peuvent plus voir leur famille, ne peuvent plus voir leur mamie, ne peuvent plus voir leur papi. On a bien beau dire qu'ils sont résilients, la résilience n'a pas sa place chez un enfant» rappelle Pascale Montesano

Un mouvement s'est organisé sur les réseaux sociaux. Au retour de la relâche, des parents de partout à travers la province comptent même garder leurs enfants à la maison, en signe de protestation.

Ces parents précisent qu'ils ne nient pas l'existence de la pandémie. Ils ne sont pas contre les mesures sanitaires. Ce qu'ils veulent, c'est que la Santé publique revienne sur sa décision.