Départ chaotique pour la vaccination à Montréal

Le coup d’envoi de la vaccination de masse à Montréal a connu quelques ratés parce que plusieurs centaines d’aînés arrivés trop tôt à leur rendez-vous au Stade olympique se sont butés à de longues files d’attente et à des services peu adaptés.

C’est un mélange d’engouement et de frustration qui se faisait sentir dans les files d’attente hier matin, aux abords du plus grand centre de vaccination de la métropole avec le Palais des congrès.

Croisée après avoir été vaccinée, Rose Shink, 77 ans, accompagnée de son mari, Rosaire, 81 ans, s’est dite « énormément soulagée » d’avoir reçu sa première dose, mais déplore avoir dû attendre longtemps pour son âge.

Photo Pierre-Paul Poulin

« C’est trop long pour attendre, surtout quand on a des problèmes de hanches et de jambes ».

Trop de gens en avance

Il y avait tellement de monde en matinée, hier, que le CIUSSS de l’Est-de-l’Île a dû envoyer un communiqué un peu avant 10 h afin de demander aux personnes « de se présenter à l’heure de leur rendez-vous et non pas en avance. »

Mais, pour plusieurs, il était déjà trop tard. Certains ont dû patienter jusqu’à deux heures sur place.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les sept personnes à qui Le Journal a parlé ont dit avoir attendu de 45 minutes à 1 h 30.

Tina Santoianni, qui accompagnait ses parents, a affirmé qu’il n’y avait pas assez de fauteuils roulants pour ceux qui en avaient besoin.

« Il a fallu que je supplie quelqu’un pour avoir un fauteuil roulant. C’est inacceptable. » Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île a promis qu’il allait ajouter 200 fauteuils supplémentaires.

Laissée à elle-même

Rachelle Poliquin, qui a vu la batterie de son triporteur tomber à plat, n’a pas reçu l’aide qu’elle espérait.

Photo Agence QMI, Pierre-Paul Poulin

Au lieu de l’aider à charger sa batterie à l’une des prises de courant sur place, le personnel l’a plutôt guidée vers un téléphone pour qu’elle appelle son service de transport adapté afin de rentrer chez elle sans avoir été vaccinée.

« Personne ne veut m’aider ici. Il n’y a pas de service, a déploré la dame de 78 ans atteinte d’une maladie auto-immune. C’est effrayant. On est mal reçus. »

La directrice des activités de santé publique du CIUSSS, Julie Provencher, a indiqué qu’ils allaient s’ajuster en ajoutant du personnel à l’étape de l’inscription.

Elle a également indiqué qu’elle verrait comment mieux servir les personnes en triporteur.

En milieu d’après-midi, le temps d’attente a été réduit à 20 minutes au Stade.

Selon les chiffres obtenus par Le Journal, ce sont 2900 personnes âgées de 80 ans et plus qui avaient un rendez-vous au Stade et 2000 au Palais des congrès, hier.

Contrairement au Stade, les personnes croisées par Le Journal au Palais ont louangé l’organisation et le temps d’attente d’une dizaine de minutes.

Les personnes admissibles peuvent s’inscrire en ligne sur le site internet quebec.ca/vaccincovid ou par téléphone au 1 877 644-4545.