Routes fermées dans l'est du Québec

Les forts vents qui soufflent sur le Bas-Saint-Laurent et la poudrerie qui les accompagne ont tenu les services d'urgence occupés dans la région.

«On a eu droit à la plus grosse nuit de la saison! C'en est une bonne», a lancé le remorqueur Tony D'Anjou à TVA Nouvelles.

L'entreprise Remorquage provincial Jacques D'Anjou a enregistré une centaine d'appels depuis lundi soir.

«Et ça ne va pas s'améliorer parce que lorsque les routes vont rouvrir elles vont être glacées», a averti M. D'Anjou.

Au Bas-Saint-Laurent, à midi l’autoroute 20 était toujours fermée dans les deux directions entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges et entre Mont-Joli et le secteur du Bic.

La route 132 était aussi fermée dans les deux directions entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli ainsi qu'entre Matane et Grande-Rivière en Gaspésie.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec pour l'Est-du-Québec indique «qu'il y a eu beaucoup de sorties de route et de véhicules enlisés» depuis hier soir.

Un avis de poudrerie d'Environnement Canada a été émis pour les secteurs de Mont-Joli et Rimouski. Ainsi des vents forts du nord-ouest souffleront en rafales à près de 70 kilomètres par heure tout l'après-midi dans ce secteur.

Ces vents forts, combinés à la neige légère tombée depuis hier, créent de la poudrerie rendant ainsi la visibilité mauvaise par endroit.

Pour tous les détails sur les conditions routières, consulter le site du MTQ.