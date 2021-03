Les Canadiens mettent fin à leur disette

Il y a de ces victoires qui font grandement du bien au moral. Celle de mardi, acquise au compte de 3 à 1 face aux Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell, s’inscrit dans cette catégorie.

D’abord parce que le Tricolore a stoppé à cinq sa vilaine séquence de matchs sans victoire. Puis, parce qu’elle a permis à Dominique Ducharme de savourer son premier gain à la barre du Canadien.

Mais plus encore, elle a été un baume pour le niveau de confiance de Carey Price. Embourbé dans une mauvaise passe, le gardien du Canadien avait accordé 14 buts à ses trois départs précédents.

Une générosité assez grande pour inciter Ducharme à le renvoyer faire ses devoirs en compagnie de Stéphane Waite.

D’ailleurs, on se demandait bien si le joyau du Tricolore avait eu assez de quatre jours pour retrouver son aplomb.

«Il a eu de bonnes journées de préparation avec Stéphane. Ils ont travaillé beaucoup de choses ensemble. Que ce soit physiquement ou dans sa game, on sent qu’il est prêt. On n’est pas inquiet», avait assuré l’entraîneur-chef du Canadien, en matinée.

Ducharme avait vu juste, ce qui n’a pas empêché Marc Bergevin de congédier son entraîneur des gardiens dans l’heure suivant la rencontre.

Reconnaissant et soulagé

Plus combatif, Price a défié la majorité des tirs de la bande à Brady Tkachuk. Plus calme que lors de ses dernières présences devant le filet, il n’a été déjoué que par Artem Zub en fin de deuxième période.

«Je suis reconnaissant d’avoir pu revenir devant le filet, d’avoir cette autre chance. Ça a bien tourné», a indiqué Price.

Certains diront que ce n’était que les Sénateurs, mais quand le niveau de confiance est à son plus bas, il n’y a pas de petits adversaires. Surtout que les représentants de la capitale fédérale avait vaincu le Tricolore trois fois lors des quatre premières confrontations.

«Je voulais arrêter les rondelles et garder les choses simples. Je suis content, mais pas satisfait, a soutenu Price. Les gars ont bien joué devant moi.»

Effectivement, les coéquipiers du Britanno-Colombien ont fait le reste du travail. Avec une avance de 2 à 1, gracieuseté de deux buts en supériorité numérique, ils ont fermé toutes les ouvertures. Ils n’ont permis que cinq tirs en troisième période.

Tyler Toffoli a concrétisé cette victoire avec un but dans un filet désert.

Ce qu’on a remarqué...

Des yeux derrière la tête

Le Canadien s’est bien ajusté au cours de la rencontre, mais lors de sa première infériorité numérique, il s’est encore fait prendre par le joueur qui se faufile en douce derrière le jeu. Il n’y a pas eu de dommage, mais Brady Tkachuk a obtenu une bonne occasion de marquer et Drake Batherson a touché le poteau. Les Montréalais devront apprendre à avoir des yeux derrière la tête.

Drouin impliqué partout

Jonathan Drouin s’est encore impliqué dans plusieurs facettes du jeu. Créatif et combatif en attaque, il a rempli ses tâches défensives à lettre. En troisième période, il a empêché Evgenii Dadonov de créer l’égalité en coupant la passe transversale qui lui était destinée. Sur le plan offensif, Drouin a vu son meilleur tir frapper le poteau.

Deux fois plutôt qu’une

Brendan Gallagher et Jeff Petry ont permis au Canadien d’inscrire deux buts en supériorité numérique pour seulement la troisième fois de la saison et pour la première fois depuis le 28 janvier. Il s’agissait alors du septième match du calendrier.

Murray en congé

En devoir dans 19 des 24 matchs des Sénateurs depuis le début de la saison, Matt Murray a obtenu une soirée de congé complète. DJ Smith a même fait appel à Filip Gustavsson pour seconder Joey Daccord. Gardien le plus sollicité du circuit cette saison, Murray a récemment raté deux rencontres en raison d’une blessure au haut du corps.

«Carey nous a sauvé le derrière souvent» - Brendan Gallagher

Bien au fait que leur gardien traversait une période difficile, les joueurs du Canadien ont tout mis en œuvre pour l’aider à mettre un terme à sa mauvaise séquence. Brendan Gallagher y est allé d’un vibrant témoignage à l’endroit de son coéquipier de longue date.

«J’ai le bonheur de jouer avec Carey depuis neuf ans. On entend toujours dire qu’il sera correct, qu’on ne doit pas s’inquiéter. Mais, il n’est pas surhumain. Nous voyons en coulisses tout le travail qu’il accomplit. Carey nous a sauvé le derrière souvent, plus qu’on ne peut les compter, alors on aurait aimé lui rendre la vie facile un peu plus souvent. Ce soir [mardi], il a réalisé de bons arrêts en début de match. Il nous a donné le temps de nous installer et de l’aider en marquant deux buts en avantage numérique.» – Brendan Gallagher

Au-delà de marquer deux buts en trois occasions, l’attaque massive du Canadien a constamment bourdonné en territoire ennemi. Elle a dirigé sept tirs sur Joey Daccord.

«C’est ce genre d’impact que doit avoir une attaque massive. Burr (Alex Burrows) avait dessiné un très bon plan pour nous. Nous avons travaillé là-dessus ce matin. Nous savions à quoi nous attendre.» - Brendan Gallagher

D’ailleurs, il n’y a pas que Dominique Ducharme qui a savouré son premier gain derrière le banc du Canadien. Ç’a été également le cas pour Burrows, embauché la même journée que la nomination de Ducharme.

«C’est un très bon gars. Il amène de l’énergie sur le banc et beaucoup de vibration positive. Il est d’une aide précieuse sur l’attaque massive. Il nous donne de bons trucs tous les jours. Il a déjà un gros impact.» – Jesperi Kotkaniemi

3e période

20:00 | Fin du match.

19:40 | Tyler Toffoli (MTL) marque dans un filet désert.

0:00 | Début de la troisème période.

2e période

20:00 | Fin de la deuxième période.

18:29 | Artem Zub (OTT) bat Carey Price (MTL) avec un tir bas sous le bouclier. 2 à 1 Canadiens.

11:40 | Jake Evans (MTL) est chassé deux minutes pour avoir retardé le match.

11:30 | Jeff Petry (MTL) envoie un boulet de canon qui touche la cible par-dessus le bouclier de Joey Daccord (OTT) en avantage numérique. 2 à 0 Canadiens.

9:26 | Erk Gudbranson (OTT) est chassé pour quatre minutes après avoir atteint Brendan Gallagher (MTL) après son but.

9:26 | Brendan Gallagher (MTL) ouvre la marque en avantage numérique. 1-0 Canadiens.

9:01 | Erik Brannstrom (OTT) écope d'une pénalité pour bâton élevé.

0:00 | Début de la deuxième période.

1ère période

20:00 | Fin de la première période. 0 à 0.

9:02 | Alex Romanov (MTL) y va d'une solide mise en échec en entrée de territoire à l'endroit d'Erik Brannstrom (OTT).

4:27 | Joel Armia (MTL) est chassé quatre minutes pour bâton élevé.

0:00 | Début du matc.