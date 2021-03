EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 11h15

PLANÉTAIRE

Cas: 115 302 421

Morts: 2 561 992

Rétablis: 65 224 214

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 761 027

Morts: 518 459

CANADA

Ontario: 303 763 cas (7014 décès)

Québec: 290 377 cas (10 445 décès)

Alberta: 134 454 cas (1902 décès)

Colombie-Britannique: 81 909 (1372 décès)

Manitoba: 32 000 cas (901 décès)

Saskatchewan: 29 059 cas (389 décès)

Nouvelle-Écosse: 1646 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1438 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 997 cas (6 décès)

Nunavut: 357 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 137 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 876 264 cas (22 125 décès)

NOUVELLES

11h | 707 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 707 cas supplémentaires et 20 décès, portant le total à 290 377 personnes infectées et 10 445 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 729 infections et 19 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 MARS 2021

- 290 377 personnes infectées (+707)

- 10 445 décès (+20)*

- 626 personnes hospitalisées (+8)

- 115 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 151, pour un total de 6 754 423

- 16 619 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 490 504

*Un total de de 10 445 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

10h30 | «Enfin!», disent les restaurateurs et les gyms

Des restaurateurs de Québec sont soulagés et ravis de pouvoir de nouveau accueillir des clients dans leurs salles à manger à partir de lundi prochain, même s’ils ont tout un défi logistique devant eux.

9h23 | Aide aux entreprises: Fitzgibbon déconnecté de la réalité

Quoi que puissent penser certains élus, il serait plus difficile qu’on laisse entendre de réclamer de l’aide du gouvernement du Québec pour les propriétaires d’entreprises en difficulté.

8h14 | Variant suspecté dans une école primaire de Saint-Raymond

La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre de services scolaire de Portneuf confirment la présence d’un cas de COVID-19 pour lequel il y a suspicion d’un variant, au pavillon Marguerite-d'Youville de l’école de la Grande-Vallée, à Saint-Raymond.

7h52 | Le nombre de décès dans les CHSLD aurait pu être réduit

Le gouvernement aurait pu réduire l’ampleur de l’hécatombe causée par la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée, selon un sondage publié jeudi.

7h43 | Virus: l’OMS enregistre une remontée des cas en Europe après six semaines de déclin

7h23 | Guzzo réitère sa position

C’est sans surprise que Vincent Guzzo a appris que les cinéphiles montréalais devraient continuer de se priver de popcorn. La région demeurant en zone rouge, les comptoirs alimentaires des cinémas sont condamnés à demeurer fermés encore quelque temps.

7h05 | La COVID stoppée dans les CHSLD

Un an et 5000 morts plus tard, la pandémie de COVID-19 a pratiquement été stoppée dans les CHSLD du Québec.

6h57 | Les camionneurs veulent être vaccinés en priorité

Les camionneurs québécois demandent au premier ministre François Legault d’être vaccinés en priorité pour éviter une troisième vague, a appris Le Journal.

6h45 | Vers une approbation accélérée des vaccins contre les variants

Cinq pays dont le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada comptent approuver selon une procédure accélérée les nouvelles générations de vaccins capables de neutraliser les variants du coronavirus, selon une recommandation dévoilée jeudi par un consortium regroupant leurs agences du médicament.

5h56 | L'OMS enregistre une remontée des cas en Europe après six semaines de déclin

5h37 | Déconfinement: colère des propriétaires de spas

La décision du gouvernement Legault de ne pas autoriser la réouverture de leurs établissements, y compris en zone orange, a provoqué le courroux des propriétaires de spas qui dénoncent une «discrimination» et une «injustice» à l’endroit de l’industrie.

5h20 | Le cauchemar se poursuit pour les commerçants en zone rouge

Plusieurs commerçants en zone rouge devront garder leurs portes closes après la semaine de relâche même s’ils se disent tous prêts à accueillir les clients de manière «ultra sécuritaire». Ils sont déçus et découragés par l’annonce du gouvernement, qui les place dans une situation financière encore plus précaire.

4h26 | Le régulateur européen commence l'examen du vaccin russe Spoutnik V

L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi avoir commencé l'examen du vaccin russe Spoutnik V, étape cruciale en vue de son déploiement dans l'Union européenne.

4h24 | Après une perte record, Lufthansa espère redécoller grâce aux vaccins et tests

Après une année de pertes record, le géant du transport aérien Lufthansa voit la crise durer encore, signe de l'impact profond de la pandémie de COVID-19 pour l'ensemble du secteur, qui mise sur les vaccins et les tests pour redécoller.

4h04 | Vers une approbation accélérée des vaccins contre les variants au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse

0h48 | COVID-19: le Brésil au bord de l'effondrement sanitaire

Avec des records de morts quotidiens, des hôpitaux au bord de l'effondrement et une campagne vaccinale menée au rythme de l'escargot, le Brésil affronte le moment le plus violent de la pandémie sans aucune stratégie nationale.