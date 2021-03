À moins qu’il y ait de la mousse!

Mario Dumont n’en revient pas du gaspillage alimentaire qui se fait sur la planète. Près d’un milliard de tonnes de nourriture est jetée.

«Au Canada, on gaspille encore plus de nourriture que les Américains. Ça devrait être interdit les dates de péremption sur certaines choses. Des compagnies mettent une date sur les pâtes pour en vendre plus. Meilleur avant. Si tu l’ouvres et que ça pue et qu’il y a de la mousse dessus, c’est correct de le jeter. Quoique le fromage, tu enlèves la petite tranche de mousse! Ce sont de mauvaises habitudes qui font que l’on gaspille», dénonce notre chroniqueur politique.

