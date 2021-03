En pleine tempête pour la monarchie, Elizabeth II s'entoure de deux nouveaux corgis

Son mari est à l'hôpital, rien ne va plus avec son petit-fils Harry, mais la reine Elizabeth II trouve du réconfort avec deux nouveaux corgis, sa race de petits chiens préférés depuis plus de 75 ans, a rapporté vendredi le tabloïd The Sun.

Selon le journal, ces compagnons bas sur pattes partagent depuis plusieurs semaines le quotidien de la souveraine de 94 ans au château de Windsor, à l'ouest de Londres, où elle s'est isolée il y a presque un an en raison de la pandémie de coronavirus.

La reine Elizabeth II a élevé plusieurs générations de corgis depuis Susan, qu'elle avait reçu en cadeau pour ses 18 ans en 1944.

Plusieurs d'entre eux ont été immortalisés aux côtés de la souveraine, sur des photos officielles ou des tableaux.

Mais le dernier corgi en sa possession était décédé en 2018.

«La reine est ravie», a confié au Sun une source non identifiée au sein du palais. «On dit qu'ils apportent tous les deux beaucoup de bruit et d'énergie dans le château pendant que Philip est à l'hôpital», selon la même source.

Son époux le prince Philip, 99 ans, est hospitalisé depuis le 16 février à Londres pour une infection. Il a subi «avec succès» cette semaine une intervention pour un problème cardiaque préexistant.

Elizabeth II doit aussi affronter la crise suscitée par l'interview-confession très attendue que son petit-fils, le prince Harry, et sa femme Meghan Markle ont accordée à la vedette de la télévision américaine Oprah Winfrey, près d'un an après leur retrait effectif de la monarchie et leur exil en Californie.

Dans un extrait dévoilé avant la diffusion de l'entretien sur CBS dimanche, l'ex-actrice américaine avait accusé le palais de Buckingham de «colporter des mensonges» sur elle et Harry.

Selon l'experte de la famille royale Penny Junor, citée par le Sun, «les corgis sont passionnément loyaux et aimants, et ils ne l'ont jamais déçue». «Et bien sûr, les corgis filent rarement à Los Angeles pour accorder des interviews».

Selon le Sun, jusqu'à l'arrivée des deux corgis, la reine ne possédait plus qu'un dorgi, Candy, un croisement entre teckel et corgi.