La Caisse investit dans la logistique en Indonésie

Avec son partenaire DP World, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce une entente avec le conglomérat indonésien Maspion Group pour la construction d’un port à conteneurs et d’un parc logistique et industriel, un investissement pouvant atteindre 1,2 milliard US.

Cet accord signé à Jakarta permettra à la plateforme d’investissement de DP World et de la CDPQ d’établir avec le groupe privé indonésien une coentreprise, DP World Maspion East Java, qui deviendra l’unique exploitant d’un port à conteneurs international.

L’entente prévoit également la mise en place d’un parc industriel et logistique «de calibre mondial» intégré au terminal au Java oriental.

«Grâce à ce partenariat avec Maspion Group, la CDPQ est ravie de réaliser son premier investissement en infrastructures en Indonésie, un marché en forte croissance qui bénéficie de tendances structurelles favorables», a indiqué par communiqué, vendredi, Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

«Il s’agit également d’un jalon important pour notre plateforme conjointe établie avec DP World, avec l’ajout d’un premier port au stade de nouveau projet à notre portefeuille d’actifs de grande qualité, qui ont démontré leur résilience au cours de la dernière année malgré d’importants changements dans le paysage mondial de la chaîne d’approvisionnement», a ajouté M. Jaclot.

Les travaux de construction du terminal à conteneurs devraient débuter en 2021 pour permettre le début des activités à l’horizon 2023.

«Ce nouvel investissement permettra au partenariat de poursuivre ses objectifs de diversification géographique et sectorielle», a mentionné la Caisse de dépôt.

La plateforme de 8,2 G$ lancée depuis 2016 a permis à DP World et la Caisse de réaliser des investissements dans dix ports et terminaux à l’échelle mondiale.