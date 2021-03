Le père de Wayne Gretzky est décédé

Wayne Gretzky est en deuil de son père Walter, dont le décès a été rendu public jeudi.

Walter Gretzky est décédé à l’âge de 82 ans. Il souffrait notamment de la maladie de Parkinson et d’autres ennuis de santé. La cause exacte du décès n’a toutefois pas été dévoilée.

«C’est avec une profonde tristesse que Janet et moi partageons la nouvelle de la mort de mon père, a écrit Wayne dans une publication Twitter. Pour ma sœur et mes trois frères, papa était notre capitaine d’équipe - il a guidé, protégé et mené notre famille.»

«Pour moi, il a été la raison pour laquelle je suis tombé en amour avec le hockey. Il m’a poussé à être le meilleur que je pouvais être pas seulement au hockey, mais dans la vie. Il va nous manquer énormément, mais nous savons qu’il est de retour avec maman, et ça nous apporte la paix d’esprit.»

Le père du légendaire hockeyeur a reçu l’Ordre du Canada en 2007 pour ses contributions au hockey mineur au pays et son dévouement vis-à-vis une multitude d’organismes caritatifs. Également, il a porté le flambeau des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 lors de la cérémonie de clôture; son fils avait pour sa part allumé la vasque olympique à l’ouverture des Jeux.

Né à Canning, en Ontario, Walter Gretzky a eu cinq enfants avec sa femme Phyllis Hockin, décédée en 2005. Par ailleurs, il a raconté le début du parcours de son célèbre fils Wayne dans un bouquin paru en 1985, «Gretzky: From the Backyard Rink to the Stanley Cup».

«Même s’il n’a jamais donné un coup de patin dans la Ligue nationale de hockey [LNH], l’influence de Walter Gretzky sur notre circuit et notre sport a été profonde. Il a incarné tout ce qui est excellent chez un parent. Il a enseigné le hockey à ses enfants sur la fameuse patinoire de cour arrière qu’il a construite dans sa ville de résidence de Brantford. Walter leur a montré non seulement la compréhension incroyable de l’essence du hockey, mais aussi l’amour et le respect pour un sport relié au nom Gretzky», a déclaré par voie de communiqué le commissaire de la LNH, Gary Bettman.