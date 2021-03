Le petit-fils de Maurice Tanguay devient directeur de sa fondation

Olivier Tanguay, petit-fils de feu Maurice Tanguay, devient le nouveau directeur de la Fondation Maurice-Tanguay.

• À lire aussi: Décès de l'homme d'affaires Maurice Tanguay à 87 ans

• À lire aussi: Maurice Tanguay: la disparition d’un bâtisseur et grand amateur de sport

La fondation créée en 1991 vient en aide aux enfants ayant un handicap et à leurs familles. Elle consacre plus de 2,5 millions $ par an pour répondre aux besoins dans l’est du Québec.

L’homme d’affaires et philanthrope Maurice Tanguay en assumait la direction. Il a rendu l’âme le 25 février dernier, à l’âge de 87 ans, dans sa résidence à Lévis.

Son petit-fils Olivier, 31 ans, est acheteur chez Ameublements Tanguay depuis une dizaine d’années. Il s’est également impliqué dans des sources de financement de la fondation, comme le tournoi des Anciens Nordiques, l’Ultime Conquête et la vente de billets de la Maison Tanguay.

Rester dans la famille

Nul doute qu’il aura de grands souliers à chausser puisqu’il prendra la relève des activités de son grand-père au sein de la fondation.

«C’était important pour moi qu’on aille une personne de la famille qui vienne remplacer au jour le jour les visites, les rencontres, les téléphones que mon père faisait quotidiennement avec les jeunes ou les familles qui avaient besoin des services de la Fondation Maurice-Tanguay», relate Jacques Tanguay, président de la fondation et fils de Maurice Tanguay.

«Il a un profil que je considère idéal pour continuer à faire rayonner la fondation. C’est un jeune homme qui a beaucoup d’empathie et qui est très sensible aux besoins des gens autour de lui», dit Jacques Tanguay à propos de son fils.

«Olivier a toutes les aptitudes pour remplacer son grand père en termes de décisions d’investissement dans la communauté. Ça ne s’improvise pas du jour au lendemain. Il va profiter de tout l’encadrement qu’il a avec des gens qui sont déjà en place», poursuit celui qui dirige aussi Ameublements Tanguay.