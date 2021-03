Elle vient d’arriver dans «L’Échappée», on l’entend à la radio, et, si la vie le veut, elle jouera sur scène le spectacle solo qu’elle a écrit et qui la ramènera peut-être en France en 2022, Marie-Ève Perron a le vent dans les voiles.

Un nouveau personnage débarquait récemment dans «L’Échappée». Il est incarné par la comédienne Marie-Ève Perron. Sandrine Quessy est la sœur cadette de Laurent, l’ami d’enfance de Robin (Jean-François Nadeau) qui est décédé dans un tragique accident de voiture. La jeune femme et Robin ont repris contact sur Facebook. «Sandrine revient à Sainte-Alice faire la paix avec des souvenirs, avec des fantômes. Elle a de bonnes énergies, elle est sans malice. Elle est très ancrée dans le présent et elle aime que les choses soient simples.»

Sandrine, tout droit sortie de l’enfance de Robin, lui apporte du réconfort. Mais cette amitié se transformera-t-elle en sentiments amoureux? «C’est à voir... C’est sûr qu’il y a des retrouvailles, mais on ne sait pas jusqu’où elles vont aller, admet Marie-Ève. Sandrine le trouvait bien de son goût quand il était ado et qu’il était le meilleur ami de son frère! Mais où est-ce que ça va les mener, maintenant? On ne sait pas!»

D’autres projets

La comédienne sera également dans «Survivre à ses enfants», une toute nouvelle série sur la parentalité et l’amitié, qu’on verra à Radio-Canada dans la grille automne-hiver 2021-2022. Elle y jouera Stéphanie, la blonde de Josée, un personnage incarné par Anna Beaupré Moulounda. «C’est un beau show!» promet Marie-Ève.

À la radio, elle collabore à diverses émissions à Rouge FM. «On m’appelle l’amie de Rouge, parce que je me promène: des fois, je vais sur l’émission du matin, des fois sur celle du midi, des fois sur “Véronique et les Fantastiques”. Je trouve ça l’fun, parce que j’adapte mon ton et mon énergie selon l’émission.»

Cela la ramène à la communicatrice en elle, puisqu’elle a fait un baccalauréat en communication avant le Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Également diplômée en scénarisation de l’INIS depuis 2019, Marie-Ève écrit en ce moment pour la télévision. Mais elle ne peut en dire davantage sur ce projet. À suivre...

Le deuil comme moteur

Marie-Ève avait écrit, monté, produit, mis en scène et s’apprêtait à jouer un spectacle solo très personnel à La Licorne, «De ta force de vivre», quand la pandémie en a décidé autrement. «Je devrais le reprendre au printemps.» Rien n’est toutefois officiel.

La comédienne devait même aller présenter sa pièce à Toulouse, en France. C’est reporté en 2022.

Ironiquement, ce spectacle dont elle a dû faire le deuil un certain temps porte sur... le deuil! Celui de son père, décédé en 2017 des suites d’une longue maladie. «Je vais porter ce deuil toute ma vie, même si je m’y acclimate un peu mieux avec le temps, admet-elle. On se dit qu’en dedans d’un an, ça devrait passer - le gouvernement donne au maximum cinq jours de congé -, que ça fait partie de la vie, alors il faut s’en remettre. Mais c’est plus complexe que ça. Et notre rapport avec la mort est compliqué. J’avais envie de parler de ça en me servant de mon expérience personnelle.»

La France lui manque

Marie-Ève a vécu en France pendant 10 ans. C’est là qu’elle a connu ses premiers grands succès d’actrice en jouant dans les pièces de Wajdi Mouawad, «Forêts» et «Littoral».

À la télé, elle a interprété Cathy-casse-couilles, le pendant français de Lyne-la-pas-fine dans l’adaptation des «Invincibles» en France. «Mais depuis bientôt cinq ans, je suis plus établie ici que là-bas.»

Elle retournait souvent sur le vieux continent. Elle ne le peut plus à cause de la situation actuelle. «Je trouve ça difficile, parce que j’ai des amis qui vont se marier, qui ont eu des enfants, et je ne suis pas là pour en être témoin.» Mais elle fait preuve de résilience. «Je ne me focalise pas sur le manque, mais sur ce que j’ai.»

Marie-Ève Perron est de la distribution de «L’Échappée», diffusée les lundis à 20 h, à TVA.