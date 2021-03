Sébastien Benoît impliqué pour le Mois des câlins

Conscient de sa chance d’élever un enfant en santé, l’animateur de «La poule aux œufs d’or» a accepté, cette année encore, d’être un Parrain câlin pour le Mois des câlins de Sainte-Justine. Sébastien Benoit revient sur son engagement et sur ses valeurs.

Vous avez accepté de participer à nouveau au Mois des Câlins de Sainte-Justine...

Oui, je m’implique pour la cause depuis les débuts, car Rythme FM, où j’anime, est la radio associée à la Fondation du CHU Sainte-Justine. L’Embellisseur Lèvres Rose Câlins, de Clarins, est en vente dans les Jean Coutu. C’est un super cadeau à faire à sa blonde, parce qu’on soutient aussi la recherche pour les enfants malades. Pour moi, c’est une campagne parfaite!

Cet engagement envers les enfants semble primordial pour vous...

Avant même de devenir papa, je ne pouvais rester insensible à la cause. Une enfance devrait se vivre dans la naïveté, le bonheur et les rires. À part quelques problèmes mineurs, ma blonde et moi avons un fils en santé et qui fait notre fierté. Je me sens obligé de redonner, car la vie est généreuse avec moi. Laurent est né à Sainte-Justine, et ça reste un moment marquant pour moi. Je ressens beaucoup de gratitude pour ma vie, tant familiale que professionnelle. C’est pourquoi je suis fidèle à cette initiative.

Vous évoquiez une enfance qui devrait se vivre dans le bonheur. C’est ce que vous vous efforcez d’offrir à Laurent?

Tout à fait. Je souhaite lui donner ce que mes parents m’ont donné. Je ne veux pas lui donner les choses tout cuit dans le bec, mais lui offrir les outils pour qu’il s’accomplisse dans ce qu’il désire faire. Je lui ai expliqué que le plus beau salaire, c’est de faire un travail qu’on aime. Je veux le soutenir dans ses choix. La seule chose que j’exige, c’est qu’il fasse de l’activité physique, car c’est en lien avec la santé.

Votre fils a déjà 8 ans. Quel genre d’enfant est-il?

Laurent est empathique, sensible, il aime l’égalité et la légalité, en ce sens que pour lui, le respect des règlements est essentiel. Ses profs nous disent qu’il est toujours prêt à aider les autres. Il a de la facilité à l’école. Nous en sommes très fiers.

Se confie-t-il beaucoup à vous?

Il nous raconte sa journée au retour de l’école. Parfois, il ne se livre pas tout de suite: il en parle à sa mère le soir, la tête sur l’oreiller. Il est curieux. Le fait qu’il aime faire du sport me rend heureux. Nous sommes très chanceux, et ça confirme mon engagement pour les enfants qui n’ont pas cette chance. C’est une façon d’être reconnaissant.

Comment votre conjointe, qui est médecin, va-t-elle en cette situation de pandémie?

Ma blonde va bien. Elle fait de la médecine familiale auprès d’une clientèle de moins de 18 ans. Elle a fait à la fois du télétravail et des visites en clinique. Elle n’était pas sur la ligne de front, mais elle a assumé les débordements. Elle est très bonne avec les enfants, mais elle doit recevoir des patients qu’elle n’a jamais vus, équipée de sa visière et de son masque... Comme tout le monde, elle a bien hâte que cela se termine.

Savez-vous vos parents en sécurité?

Je ne suis pas inquiet pour leur santé, parce qu’ils sont à la maison. Ils ont tous deux 81 ans. Mon père a quelques problèmes de mobilité, ma mère est en parfaite santé. Je leur parle souvent. Souvent, je fais des courses pour eux, mais sans plus. Ça fait presque un an que je ne suis pas entré dans la maison. Nous avons eu l’occasion de manger ensemble à l’extérieur sur le terrain, mais à distance. À leur âge, ça pourrait ne pas pardonner... Ce qui est dur pour eux, c’est de ne pas pouvoir voir leur petit-fils. C’est du temps qui leur est volé. Ils s’inquiètent aussi pour Karine et pour moi, qui poursuis les tournages.

Comme vous êtes leur seul enfant, toute leur attention est concentrée sur vous... Effectivement, et ils ont du temps! C’est le bout que je trouve vraiment difficile. Je me dis qu’au moins, ils sont en santé. Au printemps dernier, j’étais content que mes parents n’aient pas vendu leur maison. Ils étaient chez eux, en sécurité, et ils y sont toujours. C’est d’ailleurs la maison où j’ai grandi.

Votre agenda est-il bien rempli en ce début d’année?

Oui, je suis à Rythme FM avec Mitsou, et «La poule aux œufs d’or» a repris. «Coups de food» à Zeste vient de finir. J’attends de voir si elle sera renouvelée. Malgré tout ce qui s’est produit, je ne peux pas me plaindre. La radio étant considérée comme un service essentiel, nous avons pu continuer à travailler.

Suivez Sébastien à Rythme FM du lundi au jeudi à 16 h dans «Le retour de Mitsou et Sébastien», et à la télé à «La poule aux œufs d’or», le dimanche à 17 h 30, à TVA. Pour une 15e édition, la Fondation CHU Sainte-Justine nous invite à soutenir la cause en nous procurant un Embellisseur Lèvres Rose Câlins, de Clarins, dans les succursales Jean Coutu du Québec. Pour chaque unité vendue au coût de 20 $, 10 $ seront remis à la Fondation.