«Ils ont vu de quoi les Québécois sont capables!» - Anik St-Pierre

Anik St-Pierre chante depuis l’âge de 6 ans. Après avoir participé, sans succès, à plusieurs préauditions de «La Voix», c’est finalement la France qui lui a ouvert les bras. Grâce à sa ténacité et à sa persévérance, la chanteuse mauricienne est la seule Canadienne à participer à la 10e édition de «The Voice» en France.

Anik St-Pierre a deux rêves: faire partie d’une émission de télé d’envergure et chanter en France. À l’automne 2019, sur l’insistance d’un ami, elle a finalement envoyé sa démo et sa bio à la production de «The Voice, la plus belle voix», en France, sans avoir réellement d’attentes.

La neuvième saison du télé-crochet était déjà commencée, et la production lui a donné une réponse courtoise, lui disant qu’on la contacterait éventuellement pour la prochaine saison. «Je pensais que c’était une belle réponse polie mais, en avril 2020, en plein confinement, j’ai reçu un courriel me demandant si ça m'intéressait toujours de tenter l’aventure de “The Voice”.»

Près de six mois d’auditions, d’échanges et de rencontres virtuelles ont suivi avant qu’Anik puisse avoir la confirmation qu’elle allait participer aux Auditions à l’aveugle à Paris. «En octobre dernier, tous les candidats retenus devaient passer une audition virtuelle devant les producteurs, accompagnés d’un “band”. Comme j’étais au Québec, ils m’ont proposé de leur envoyer une vidéo, mais je ne voulais pas être désavantagée par rapport aux autres. J’ai donc engagé des musiciens, une équipe technique et un caméraman, et j’ai loué une salle avec son et éclairage. Je voulais faire ça en grand... pour seulement deux minutes!»

Les producteurs ont été impressionnés, et Anik St-Pierre a été officiellement invitée en France pour passer l’Audition à l’aveugle.

Nouvelle épreuve

Toutefois, deux jours après qu’Anik a reçu cette bonne nouvelle, la France a décidé de fermer sa frontière aux Canadiens. «Je devais être à Paris la semaine suivante. La production m’a appelée pour me dire qu’il était impossible de faire venir les candidats canadiens, car tout était bloqué en raison des restrictions sanitaires. Je leur ai demandé s’ils m’accepteraient si je réussissais à aller en France par mes propres moyens, et ils ont accepté. Je refusais de voir mon rêve de toute une vie tomber à l’eau, alors qu’il était à portée de main.»

Tenace, Anik St-Pierre a alors multiplié les appels et les contacts. Elle a finalement obtenu toutes les dérogations lui permettant de voyager pour se rendre aux Auditions à l’aveugle, en France. «Ils n’ont pas compris comment j’avais fait pour y arriver, car l’équipe juridique de l’émission n’avait pas réussi. Ils ont vu de quoi les Québécois sont capables!»

Deux chaises pour elle

Pour tenter de séduire les quatre coachs français, Anik St-Pierre avait choisi d’interpréter «All By Myself», un des succès de Céline Dion. «C’est une grosse chanson à interpréter. Mais ça passe extrêmement vite, car on ne chante que deux minutes.»

Sa prestation époustouflante a fait tourner la chaise de deux coachs: Marc Lavoine et Florent Pagny. «J’ai trouvé que les fauteuils se sont tournés très rapidement, tout au début de la chanson. Marc Lavoine a été le premier à appuyer sur son bouton, et c’était lui que je voulais! Alors, dès ce moment-là, je savais que c’était dans la poche, comme on dit. Mais Florent Pagny avait aussi de forts arguments pour me convaincre; j’aurais pu le choisir. Après avoir joué un peu avec leurs émotions, j’ai finalement choisi Marc. Il était mon premier choix, parce qu’il est aussi acteur en plus d’être chanteur. Cet aspect m’attirait beaucoup. Et en plus, il est très bel homme!»

Anik St-Pierre s’est assurée d’avoir à nouveau les dérogations indispensables pour pouvoir retourner en France afin de poursuivre son aventure dans l’émission lors des prochaines étapes.

À suivre.