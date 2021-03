EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 10H05

PLANÉTAIRE

Cas: 116 192 227

Morts: 2 582 259

Rétablis: 65 708 858

ÉTATS-UNIS

Cas: 28 895 975

Morts: 522 872

CANADA

Ontario: 306 007 cas (7046 décès)

Québec: 291 175 cas (10 455 décès)

Alberta: 135 196 cas (1913 décès)

Colombie-Britannique: 82 473 (1376 décès)

Manitoba: 32 104 cas (904 décès)

Saskatchewan: 29 432 cas (393 décès)

Nouvelle-Écosse: 1651 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1447 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1003 cas (6 décès)

Nunavut: 373 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 139 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 881 127 cas (22 188 décès)

NOUVELLES

9h12 | Ruée pour les tests antigéniques vendus dans les supermarchés en Allemagne

Les Allemands se sont rués samedi sur les supermarchés de la chaîne Aldi pour acheter les premiers tests antigéniques contre le coronavirus vendus dans le commerce, dont les stocks se sont épuisés en quelques heures.

Photo Adobe Stock

8h30 | Pris dans les dédales des programmes d’aide de Québec

Deux entrepreneurs montréalais œuvrant dans le domaine de l’organisation d’événements se retrouvent coincés dans les dédales administratifs des programmes d’aide pour PME du gouvernement du Québec.

8h21 | «Les variants pourraient changer la donne»

«Les variants sont bels et bien présents au Québec, et c’est eux qui pourraient changer la donne», explique le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM, Benoit Barbeau.

7h08 | Finlande: élections municipales repoussées à juin, pour cause de pandémie

La Finlande, qui a activé cette semaine l'état d'urgence après un durcissement des restrictions pour combattre la reprise de l'épidémie de COVID-19, va repousser d'avril à juin les élections municipales, a annoncé samedi le gouvernement.

6h22 | Leur crédit Expedia fond comme neige au soleil

Un couple de septuagénaires de la Montérégie s’est rendu compte avec étonnement que son crédit de vol d’Air Canada obtenu dans la foulée de la pandémie ne valait plus 975 $, mais 790 $. Qui a gardé la différence de 185 $ ? Air Canada ou Expedia ? Nul ne le sait !

Photo Pierre-Paul Poulin

5h16 | Au Groenland, la marine danoise livre les vaccins dans les villages isolés

Pas question que la dispersion de l'habitat freine la vaccination anti-COVID: l'armée danoise a commencé la livraison de vaccins dans des villages côtiers isolés au Groenland, un exercice compliqué par le froid extrême.

Mi-février, à l'appel des autorités sanitaires groenlandaises et équipé d'un congélateur spécialisé pour stocker les doses de vaccin, le patrouilleur Knud Rasmussen, du Commandement arctique de la marine danoise, est parti en direction de deux villages avec à son bord du personnel médical civil.

5h15 | Les vaccins injectent aussi une dose d’espoir

L’espoir renaît pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire grâce à l’arrivée croissante des vaccins, d’après un sondage Léger réalisé pour Le Journal.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

1h22 | Deux jours pour trouver les moyens de produire plus de vaccin contre la COVID-19

Comment produire rapidement plus de vaccins pour pallier la pénurie qui freine la lutte contre une pandémie toujours virulente ? Les principaux acteurs se retrouvent pendant deux jours pour tenter de trouver des réponses concrètes.