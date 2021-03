Jeux vidéo : Les Pokémon ont 25 ans!

En 1996, deux drôles de jeux arrivent pour la Game Boy, la console portable de Nintendo. Il s’agit de «Pokémon Rouge» et de «Pokémon Bleu». Aujourd’hui, les «Pocket Monsters», littéralement les «monstres de poche», dont le mot «Pokémon» est la contraction, sont partout. Tour d’horizon d’un phénomène culturel qui ne se tarit pas.

Ces créatures étranges, que les humains entraînent afin qu’elles se battent les unes contre les autres, sont les «enfants» de Satoshi Tajiri, designer de jeu vidéo. Rapidement après la sortie des deux premiers titres pour Game Boy, tant Game Freak, le développeur du jeu, que Nintendo, son distributeur, en décèlent tout le potentiel et développent mangas, bandes dessinées, jeux, films et produits dérivés. L’empire Pokémon est né, et il faut l’explorer en chiffres afin d’en prendre toute la mesure!

898 espèces

Au total et à travers les différentes itérations, il y a 898 espèces de Pokémon. Au moment de la sortie des deux premiers jeux, il n’en existait que 151.

10 avions

La compagnie japonaise All Nippon Airways a eu, de 1998 à 2016, 10 aéronefs aux couleurs des Pokémon (Pikachu figurant en bonne place!). Le dernier avion a cessé d’être en opération en février 2016. Mais que les «fans» se rassurent : un Boeing 737-86N de la compagnie régionale Solaseed Air a pris les airs en décembre dernier et volera jusqu’en 2022.

Huit régions

Pas moins de huit régions des jeux Pokémon ont été inspirées par des pays ou des endroits qui existent bel et bien. Outre le Japon, New York a servi de modèle à Unova, la France à Kalos, Hawaï à Alola et le Royaume-Uni à Galar.

176 pays diffuseurs

En date de mars 2020, 176 pays ou régions du monde avaient diffusé la série télévisée «Pokémon». Sachez également que le jeu «Pokémon GO» a été traduit en 10 langues et que le jeu de cartes, lui, a fait l’objet d’une adaptation en 11 langues.

433 millions $US

Le long métrage «Pokémon : Détective Pikachu», mettant en vedette Ryan Reynolds en voix de Pikachu, a engrangé pas moins de 433 millions $US au box-office mondial, pour un budget de production de 150 millions.

4 milliards $US

Le jeu en réalité virtuelle «Pokémon GO» a connu un succès sans précédent dès sa sortie, en juillet 2016. Depuis cette date, le jeu a engrangé pas moins de quatre milliards $US de revenus, selon la firme d’analyse Sensor Tower. L’année 2020 a été particulièrement profitable en raison de la pandémie de Covid-19, puisque les recettes du jeu ont dépassé le milliard. Ce sont les États-Unis qui représentent le marché le plus lucratif, avec 36 % des revenus.

1 milliard de visionnements

Selon les chiffres publiés par Nintendo sur le compte Twitter officiel @Pokemon, les vidéos explicatives sur les cartes à échanger de la franchise ont totalisé un milliard de visionnements en 2020.

Huit générations

Il y a huit générations de jeux Pokémon. La dernière a débuté en 2019. Les titres «Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl» et «Pokémon Legends: Arceus», développés pour la Nintendo Switch, feront leur arrivée fin 2021 et 2022 respectivement.

92,12 milliards $US

Selon les chiffres compilés par la firme TitleMax à la fin 2019, la franchise Pokémon tout inclus – c’est à dire produits dérivés, jeux, cartes, mangas, films, émissions de télévision, etc. – avait généré 92,12 milliards $US de revenus depuis 1996.

La perte de temps utile de la semaine

«Pokémon Pinball» (via fureteur web à: arcadespot.com/game/pokemon-pinball/)

Vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’un billard électrique à l’effigie des Pokémon, disponible pour ordinateur grâce à la magie d’un émulateur. Fait amusant, Nintendo a sorti ce titre pour la Game Boy Color en 1999 au Japon et en Amérique du Nord. Évidemment, la boule est une Poké Ball et l’un des objectifs du jeu est d’attraper les 151 créatures qui le peuplent. Bonne chance!

