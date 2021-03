Ma vie en films : Yanic Truesdale, acteur par accident

Actuellement à l’affiche dans «Mon année Salinger», de Philippe Falardeau, le Montréalais Yanic Truesdale a répondu à nos questions juste avant de s’envoler pour l’Australie, où il va tourner «God's Favorite Idiot», prochaine série de Ben Falcone et Melissa McCarthy pour Netflix.

Yanic, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

«C’était au ciné-parc et j’étais allé voir "Grease" ("Brillantine"). J’avais neuf ans. Les acteurs qui dansaient, la musique... Ça m’a marqué et ébloui. Oui, ébloui. [...] Je n’aurais jamais pensé que je voudrais être [acteur] avant d’aller passer des auditions dans les écoles de théâtre. Et c’est à cause d’une fille dans ma classe, qui m’avait demandé de lui donner la réplique! Ce n’est jamais, jamais, jamais, quelque chose qui m’était passé par la tête. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire... avocat, architecte...»

Votre premier film marquant?

«J’hésite, parce que "Star Wars" a vraiment fait partie de mon enfance et de mon imaginaire. Mon demi-frère avait des affiches partout, des t-shirts. "Star Wars" a pris plus de place plus longtemps [que n’importe quel autre film].»

Et un plus récent?

«"Capharnaüm". J’ai eu les jambes sciées. J’avais un souper après, et j’ai annulé. Je n’étais plus capable de parler, je suis allé pleurer aux toilettes. Quel film troublant!»

Un film qui vous a traumatisé, enfant?

«C’est "Shining, l’enfant lumière". Je ne me souviens plus où étaient mes parents ou qui me gardait. J’avais 10 ans, environ. J’étais beaucoup trop jeune! J’ai tellement eu peur!»

Votre premier «kick» au grand écran?

«C’est Olivia Newton-John, à cause de "Grease", évidemment!»

La trame sonore de votre adolescence?

«J’écoutais deux trames sonores. Celle de "La fièvre du samedi soir", avec John Travolta, et celle du "Feu de la danse" ("Flashdance"), et notamment la chanson "What a Feeling".»

Un(e) acteur(trice) qui vous fascine?

«Il y en a tellement! Meryl Streep, évidemment. C’est cliché, mais je n’en démords pas. Chez les hommes, je suis fasciné par l’humanité d’Anthony Hopkins, que ce soit dans des films comme "Les vestiges du jour", ou plus récemment "The Two Popes". Je ne le vois pas jouer; je vois un humain, tout simplement.»

Un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

«J’aimerais beaucoup un film d’époque! Louis XVI ou Marie-Antoinette... J’adorerais ça! Quoique... il n’y avait pas beaucoup de Noirs. Malheureusement, ce sont toujours des Blancs!»

Votre film culte, celui dont vous connaissez les répliques par coeur?

«Je ne suis pas certain de connaître les répliques par cœur, mais le film que j’ai vu énormément de fois est un Indiana Jones, "Les aventuriers de l’arche perdue". Mon Dieu que j’ai aimé ce film! Il me faisait rire avec toute son horreur des serpents. J’adore cet humour pince-sans-rire. J’ai vraiment beaucoup aimé. Je ne l’ai pas revu depuis longtemps, j’aimerais vraiment le regarder à nouveau.»

La réplique de film que vous voudriez voir sur votre pierre tombale?

«Moi qui crois à la réincarnation, je vais choisir la réplique d’Arnold Schwarzenegger dans "Terminator" et qui est "I’ll be back" [NDLR: Traduite par "Je reviendrai" dans la version française des longs métrages]!»