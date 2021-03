Mort de George Floyd: le procès de l’ex-policier s’ouvre lundi

La vidéo montrant l’ex-policier de Minneapolis Derek Chauvin avec son genou posé sur le coup de George Floyd a fait le tour du monde.

• À lire aussi: Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd accusé de meurtre

• À lire aussi: Les policiers accusés de la mort de George Floyd esquissent leur défense

• À lire aussi: Le policier Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, libéré sous caution

«Je ne peux plus respirer... Je vais mourir» : les dernières paroles de la victime ont depuis retenti dans les rues des plus grandes villes du monde entier dans des manifestations contre la brutalité policière et le racisme.

Dix mois plus tard, Derek Chauvin se retrouvera à nouveau sous le feu des projecteurs alors que s’entame lundi son procès avec le choix des jurés.

L’ex-policier américain est accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré. À sa première comparution, l’accusé avait plaidé non coupable.

Pour sa défense, les avocats de Derek Chauvin plaideront que les actions posées par l’accusé sont celles qu’il a apprises dans sa formation, rapporte CNN. En d’autres mots, ils plaideront que l’ex-policier ne faisait que son travail.

La défense misera aussi sur le rapport d’autopsie qui montre que la victime était sous l’influence de morphine, de fentanyl, du cannabis et de métamphétamine, entre autres, au moment des faits. Or, les experts responsables de l’analyse ont déjà indiqué que les tests conduits ne sont pas tous fiables, selon les informations de CNN.

Qui plus est, le juge a autorisé la diffusion en direct des procédures pour le public. Ce faisant, les autorités ont fortifié le palais de justice où aura lieu le procès. Barrières et fils barbelés ont fait leur apparition dans la ville de l’État américain du Minnesota.

«Il y aura des fortifications additionnelles qui s’ajouteront autour d’infrastructures clés et des stations de police», a fait savoir Erick Fors, le chef de police adjoint de Minneapolis.

La présence policière et militaire sera aussi accrue.

«L'objectif principal est la prévention des dommages matériels, des incendies criminels et des pillages», ajoute M. Fors.

Pour l’heure, des manifestations pacifiques sont prévues par des activistes.

«Nous nous attendons à ce que nos élus prennent très au sérieux la protection du droit du peuple de se rassembler pacifiquement et le droit de la presse d'être présente et de surveiller», a mentionné à CNN Elizer Darris de l’American Civil Liberties Union.

Mais certains critiquent la décision d’implanter des barricades dans la ville à l’aube de ce procès d’envergure.

«Au lieu de nous écouter et d'agir de manière compatissante, ce que nous voyons, c'est que le gouverneur utilise les fonds publics du Minnesota pour essayer d'étouffer notre protestation et attirer beaucoup plus d'agents des forces de l'ordre», a dénoncé Nekima Levy Armstrong du Racial Justice Network.

D’autres ont dit qu’ils seront présents pour observer la foule et, le cas échéant, calmer les esprits.

«Nous sommes là pour essayer de nous assurer que ces jeunes hommes et femmes ne vont pas prendre une décision ou faire un choix qui va probablement leur faire du mal pour le reste de leur vie», a précisé Tre Pollard de We Push for Peace.