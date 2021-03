Un bris d’aqueduc force la fermeture de l’autoroute 40 Est

Un bris d’aqueduc survenu aux alentours de 2 h du matin, samedi, a forcé la fermeture complète de l’autoroute 40 est, à Montréal, pour une durée indéterminée.

La circulation a été interrompue sur les voies rapides en direction est, entre les boulevards de l’Acadie et Saint-Laurent, les automobilistes étant redirigés sur la rue Crémazie Est.

La Sûreté du Québec (SQ) a rapidement été appelée en assistance au ministère des Transports du Québec (MTQ).

Les équipes de la Ville de Montréal tentaient toujours, en début d’après-midi, de colmater la fuite.

«C’est un secteur à éviter à tout prix. Bonne nouvelle, par contre, le bris n’est pas sous l’autoroute, le bris est à l’intersection derrière moi, donc Jeanne-Mance et Crémazie Est. On est en train de réparer les dommages causés à la chaussée sur l’autoroute, on va réasphalter d’ici la fin de la journée. Après ça, on va s’occuper de l’aqueduc», a relaté à LCN le porte-parole de la Ville Philippe Sabourin.

«Après ça, on va s’occuper de notre aqueduc. L’aqueduc qui est défaillant, c’est un aqueduc de 12 pouces, une conduite locale. On va pouvoir le faire sans entraver la circulation. C’est en train de se résorber», a-t-il ajouté.

Elle fait fi du barrage routier

Un barrage routier a été placé pour signaler la fermeture de l’autoroute 40 est à la hauteur de la sortie du boulevard Saint-Laurent, une mesure qui n’a pourtant pas empêché une conductrice de s’engager sur les voies rapides vers 3 h 45. Elle a vu sa trajectoire s’arrêter brusquement lorsqu’elle a directement roulé dans le trou.

Selon nos informations, elle aurait reçu un constat d'infraction pour non-respect du couvre-feu.

Congestion et circulation sur les voies de desserte

Transports Québec recommande d’éviter le secteur pour les prochaines heures, de la congestion s'étant formée en direction est sur l'autoroute 40 et sur la rue Crémazie Est, où les véhicules sont dirigés. Vers 11 h, il y avait un refoulement jusqu'à proximité de Décarie, plusieurs kilomètres à l'ouest.

Les autorités recommandent en revanche de circuler sur les autoroutes 20 et Ville-Marie, et un détour par Laval peut aussi être envisagé lors de la planification de ses déplacements.