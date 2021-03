COVID-19 : amendes salées pour une fête à Mascouche

Une trentaine de personnes de tous âges qui ont participé à une fête dans une maison cossue de Mascouche, dimanche, se rappelleront des conséquences financières de ne pas respecter les règles sanitaires contre la COVID-19.

La police de Mascouche est intervenue vers 15h dans une grande demeure unifamiliale de la place Murray Bay pour un rassemblement illégal.

Face à l’absence de collaboration du propriétaire et des participants, les policiers ont cependant dû attendre jusqu’à 19h30 pour obtenir le mandat nécessaire pour entrer à l’intérieur.

Les forces de l’ordre ont ainsi distribué une trentaine de constats pour rassemblement illégal, une pénalité supérieure à 1500 $ par personne. Certains récalcitrants ont même écopé en plus d’une amende au montant similaire pour avoir violé le couvre-feu. Pourtant la police de Mascouche affirme qu’ils avaient été avertis que cela pourrait arriver s’ils attendaient l’arrivée du mandat pour collaborer.

Les fautifs étaient de tous les âges, puisque les plus jeunes étaient dans la vingtaine, tandis que le plus vieux avait plus de 70 ans.

Au moins une douzaine de policiers ont été mobilisés par cette opération.