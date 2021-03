COVID-19: quel vaccin allez-vous recevoir?

Il ne sera pas possible de choisir votre vaccin contre la COVID-19, mais si vous pouviez le faire, pour lequel opteriez-­vous ? La campagne de vaccination dans la population générale s’est amorcée cette semaine au Québec, et un quatrième vaccin a été approuvé au pays.

Avec les variants­­­, les taux d’efficacité et les effets secondaires, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Soyez rassurés : Santé Canada affirme que tous les vaccins autorisés au pays sont sécuritaires. Ils offrent tous une protection significative contre le coronavirus. Leurs effets secondaires potentiels sont « légers ou modérés », et semblables d’un produit à l’autre, selon Ottawa.

Le Journal vous présente un portrait de ces vaccins qui pourraient bien nous permettre de vaincre cette pandémie.

Pfizer-BioNtech

► Autorisé au Canada

Photo AFP

◆ Efficace à 95 %

◆ Entreposage : -80 °C à -60 °C

Autres noms : BTN162 b2

Nombre de doses : 2

Type de vaccin : à base d’ARNm.

Âge minimal : 16 ans

Nombre de doses commandées par le Canada : jusqu’à 76 millions

Doses livrées à ce jour au Canada : 1 806 864 en date du 25 février

Doses livrées à ce jour au Québec : 404 619 en date du 25 février

Principaux effets secondaires* : douleur au point d’injection (84,1 %), fatigue (62,9 %), maux de tête (55,1 %), douleurs musculaires (38,3 %), frissons (31,9 %), douleurs articulaires (23,6 %) et fièvre (14,2 %).

Efficacité

95 % efficace au moins sept jours après la deuxième dose.

92,3 % efficace entre la première dose et la deuxième, en excluant les 14 premiers jours.

89 % efficace contre les complications graves après une dose, soit un cas dans le groupe vacciné et 9 cas dans le groupe placebo.

Près de 44 000 participants aux essais cliniques­­­­

► 9 décembre 2020 : Approbation du vaccin de Pfizer-BioNTech

Moderna

► Autorisé au Canada

Photo AFP

◆ Efficace à 94 %

◆ Entreposage -25 °C à -15 °C

Autres noms : ARNm-1273

Nombre de doses : 2

Type de vaccin : À base d’ARNm.

Âge minimal : 18 ans

Nombre de doses commandées par le Canada : 44 millions

Doses livrées à ce jour au Canada : 630 600 en date du 25 février

Doses livrées à ce jour au Québec : 133 200 en date du 25 février

Principaux effets secondaires* : douleur au point d’injection (92 %), fatigue (70 %), maux de tête (64,7 %), douleurs musculaires (61,5 %), et frissons (45,4 %).

Efficacité

94 % efficace au moins 14 jours après la deuxième dose.

92 % efficace entre la première dose et la deuxième, en excluant les 14 premiers jours.

100 % efficace contre les cas graves au moins 14 jours après la deuxième dose, soit aucun cas dans le groupe vacciné contre 30 cas dans le groupe placebo.

Plus de 30 000 participants aux essais cliniques­­­­

► 23 décembre 2020 : Approbation du vaccin de Moderna

AstraZeneca

(développé avec l’Université d’Oxford)

► Autorisé au Canada

Photo AFP

◆ Efficace à 62 %

◆ Entreposage 2 à 8 °C

Autres noms : ChAdOx1 nCoV-19 ou AZD1222

Nombre de doses : 2

Type de vaccin : À base de vecteur viral.

Âge minimal : 18 ans

Nombre de doses commandées par le Canada : 22 millions

Doses livrées à ce jour au Canada : 500 000

Doses livrées à ce jour au Québec : Inconnu

Principaux effets secondaires* : Sensibilité (75 %) et douleur (54 %) au point d’injection, fatigue (62 %), maux de tête (58 %) et douleurs musculaires (49 %).

Efficacité

Efficace à 62 % après deux doses identiques, deux semaines après la deuxième dose.

L’efficacité serait similaire après une seule dose, du moins à court terme

Aucun patient ayant reçu le vaccin n’a dû être hospitalité, contre 10 dans le groupe placebo.

Environ 11 500 participants aux essais cliniques­­­­

► 26 février 2021 : Approbation du vaccin d’AstraZeneca

Johnson & Johnson

(développé par la filiale Janssen et le Beth Israel Deaconess Medical Center)

► Autorisé au Canada

Photo AFP

◆ Efficace à 66 %

◆ Entreposage 2 à 8 °C

Autres noms : Ad26.COV2.S, JNJ-78 436 735

Nombre de doses : 1

Type de vaccin : À vecteur viral.

Âge minimal : 18 ans et plus

Nombre de doses commandées par le Canada : Jusqu’à 38 millions

Doses livrées à ce jour : 0

Principaux effets secondaires* : douleur au point d’injection (48,7 %), maux de tête (39 %), fatigue (38,3 %) et douleurs musculaires (33,2 %).

Efficacité

Efficace à 66 % contre les formes symptomatiques de la maladie, 28 jours après la dose unique.

Efficace à 85 % contre les formes graves de la maladie, 28 jours après la dose unique.

Plus de 43 000 participants aux essais cliniques­­­­

► 5 mars 2021 : Approbation du vaccin de Johnson & Johnson

Vaccin de Novavax

► En attente d'approbation

Photo AFP

◆ Efficace à 89 %

◆ Entreposage 2 à 8 °C

Autres noms : NVX-CoV2373

Nombre de doses : 2

Type de vaccin : vaccin à protéine recombinante.

Âge minimal : à déterminer

Date d’approbation par Santé Canada : En cours d’examen, demande déposée le 29 janvier 2021

Nombre de doses commandées par le Canada : Jusqu’à 76 millions

Doses livrées à ce jour : 0

Principaux effets secondaires : à préciser lors d’une approbation éventuelle par Santé Canada

Efficacité

Efficace à 89 %, 7 jours après la deuxième dose, dans une étude de phase 3 menée au Royaume-Uni

Serait efficace à 96 % contre la souche originale du virus, et à 86 % contre le variant britannique.

Aucun cas sévère parmi le groupe vacciné, et un cas sévère dans le groupe placebo.

Plus de 15 000 participants aux essais cliniques­­­­ du Royaume-Uni

► En cours : Le vaccin de Novavax est en cours d’examen

*Les effets secondaires sont exprimés en pourcentage de gens qui les ont ressentis, parmi ceux qui ont reçu le vaccin lors des essais cliniques.

Le sournois variant sud-africain

Le variant de la COVID-19 ayant émergé en Afrique du Sud semble donner du fil à retordre aux vaccins. C’est notamment le cas du vaccin d’AstraZeneca, pour lequel une étude a démontré une efficacité minimale contre ce variant.

En ce qui a trait au variant britannique, les vaccins étudiés par Santé Canada semblent être légèrement moins efficaces, mais conféreraient tout de même une immunité acceptable.

Pour ces deux variants, les vaccins offriraient malgré tout une protection significative contre les formes graves de la maladie.

Quant au variant brésilien, très peu d’informations existent sur sa résistance aux vaccins, mais une récente étude laisse entendre qu’il est possible d’être affecté par cette mutation même après avoir contracté la souche originale de la COVID-19.

Les 3 types de vaccins

1. À base d’ARNm : Le vaccin contient une recette (l’ARN messager) qui indique à nos cellules comment produire une protéine du virus qui active la réponse immunitaire. Cette réponse conduit à la fabrication d’anticorps.

2. À vecteur viral : Le vaccin contient un autre virus qui est inoffensif. Ce virus détient les instructions pour produire une protéine du coronavirus, ce qui déclenche la réponse immunitaire et mène à la production d’anticorps­­­­.

3. Vaccin à protéine recombinante : Une protéine du coronavirus inoffensive est injectée dans l’organisme, qui la reconnaît comme menaçante et crée les anticorps souhaités.

Sources : Gouvernements du Canada et du Québec, Institut national de santé publique, The New England Journal of Medicine, U.S. Food and Drug Administration, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, Center for Disease Control and Prevention.