Le Ghana touché par une coupure de courant sur l'ensemble de son territoire

L'ensemble des régions du Ghana était touché depuis dimanche après-midi par une coupure d'électricité, a annoncé dans un communiqué la compagnie responsable de fournir le courant dans ce pays ouest-africain anglophone.

«Vers 14H10 dimanche, un problème dans le système électrique a conduit à un arrêt total du système et à une interruption de l'alimentation électrique dans toutes les régions du pays», a affirmé Ghana Grid Company Limited (Gridco).

«L'équipe technique travaille actuellement pour restaurer l'alimentation électrique et (...) pour déterminer les causes de l'arrêt total du système», a-t-elle ajouté.

À 18H45 (GMT), le courant électrique n'était toujours pas revenu dans la capitale Accra, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le Ghana dispose d'un taux d'électrification de 84%, parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne, mais les coupures d'électricité sont fréquentes.

En 2015, des manifestations avaient éclaté dans le pays, les Ghanéens protestant contre les coupures intempestives de courant.

Depuis les années 2000, ce pays riche en or, cacao et plus récemment pétrole, a connu une des plus fortes croissances au monde.

Certaines régions continuent toutefois de vivre dans le plus grand dénuement et la crise provoquée par le coronavirus a durement touché le pays, dont la croissance cette année devrait tomber à 0,9%, selon le FMI - soit le taux le plus bas depuis plus de 30 ans.

Son électricité provient de centrales hydroélectriques et de centrales thermiques pour une capacité totale de 4700 MW.