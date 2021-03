De meilleurs soins dentaires pour nos aînés

La faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal veut développer les services aux personnes âgées.

Un don de 750 000 dollars permettra la création de bourses en gérodontologie au sein de l’institution.

C’est que plus de la moitié des 15 000 patients qui fréquentent la faculté dentaire de l'Université ont plus de 65 ans.

Ainsi, ce sont les coûts attractifs de la faculté qui ont poussé Jocelyne Belair à consulter à la faculté.

La femme avait besoin de nouvelles prothèses dentaires et hésitait à se rendre dans une clinique privée.

«Ça se serait joué entre 3000 et 3500 dollars», dit-elle.

À l’Université de Montréal, elle ne déboursera que 1080 dollars en étant soignée par des étudiants.

Un Québécois sur dix âgé de 45 à 54 ans est complètement édenté et a besoin de prothèse. Ce chiffre grimpe à sept sur dix chez les 85 ans et plus.

Stages dans les CHSLD

Alors qu’on trouve presque de «tout» dans une résidence pour personnes âgées, il est cependant rare d’y trouver un dentiste.

De plus en plus de futurs dentistes font cependant des stages dans ces établissements.

«On va aussi à l'Institut de gériatrie. Là, ce sont des patients qui sont moins autonomes, en perte d'autonomie», explique le vice-doyen à la faculté de médecine dentaire, René Voyer.

Des stages qui semblent plaire aux étudiants.

«Personnellement, ma grand-mère a vécu une belle expérience avec un dentiste en CHSDL. Donc, je vois ce que ça peut apporter, au niveau de la qualité de vie. Ça a complètement changé ses derniers mois de vie», raconte Laurence Quintal, une étudiante.

«C'est souvent une clientèle délaissée. Je crois donc que c'est positif, ces changements-là», ajoute une autre étudiante, Pénélope Blackburn.

Selon le doyen de la faculté, Shahrokh Esfandiari, les soins dentaires pour ces populations seraient même bénéfiques pour leur santé générale.

«On a trouvé qu'il y a un lien très, très direct entre certaines bactéries qu'on trouve dans la gencive et des troubles cardiaques, des maladies neuromusculaires ou même des maladies comme l'Alzheimer et le Parkinson», fait-il savoir.