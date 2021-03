EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

DERNIER BILAN 17h00

PLANÉTAIRE

Cas: 117 060 462

Morts: 2 597 318

Rétablis: 66 280 087

ÉTATS-UNIS

Cas: 29 033 369

Morts: 525 619

CANADA

Ontario: 309 927 cas (7 077 décès)

Québec: 293 210 cas (10 481 décès)

Alberta: 135 837 cas (1914 décès)

Colombie-Britannique: 83 107 (1380 décès)

Manitoba: 32 288 cas (907 décès)

Saskatchewan: 29 806 cas (399 décès)

Nouvelle-Écosse: 1659 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1460 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1009 cas (6 décès)

Nunavut: 377 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 139 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 888 947 cas (22 259 décès)

16h47 | Washington dénonce une «désinformation» russe sur les vaccins américains anti-COVID

Les États-Unis ont dénoncé lundi une campagne de «désinformation» menée en ligne par la Russie contre deux des vaccins anti-COVID-19 autorisés aux États-Unis.

16h25 | Un lot d'AstraZeneca à la poubelle après le décès d'une infirmière en Autriche

Les autorités sanitaires autrichiennes ont cessé d'administrer un lot de vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 après le décès d'une infirmière, même si «aucun lien de cause à effet» n'a été établi à ce stade.

16h05 | Port du masque au primaire: près de 2700 parents entament une «grève» de trois jours

Plusieurs centaines de parents qui s’opposent au port du masque chez les élèves du primaire, affirmant qu’il y a d’autres alternatives pour les protéger du virus, garderont leurs enfants à la maison jusqu’à jeudi pour faire pression sur le gouvernement.

16h02 | Présence soupçonnée d'un variant: dépistage massif au CÉA du Nouvel-Horizon

La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme la présence d’un cas de COVID-19, au centre d'éducation aux adultes (CÉA) du Nouvel-Horizon, pour lequel il y a suspicion d’un variant.

15h51 | L'Italie passe la barre des 100 000 morts de la COVID-19

L'Italie a passé lundi la barre des 100 000 morts dus à la pandémie de COVID-19 avec 100 103 décès, en hausse de 318 sur 24 heures, un an après son apparition dans la péninsule, a annoncé le ministère de la Santé.

15h40 | Un an après l'annonce de pandémie, l'OMS défend son action

Plusieurs hauts responsables de l'OMS, en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, se sont défendus lundi d'avoir sonné l'alarme trop tard, en ne désignant le nouveau fléau comme une pandémie que le 11 mars 2020.

14h54 | Le CF Montréal amorcera la saison en Floride

Le CF Montréal amorcera la prochaine saison à Fort Lauderdale, en Floride, où il partagera l’Inter Miami CF Stadium avec ses rivaux locaux pour ses matchs à domicile.

14h48 | La clientèle bien présente aux gyms en zone orange

Les gens étaient nombreux lundi matin dans les centres d’entraînement de Sherbrooke, alors que l’Estrie est officiellement passée en zone orange.

14h34 | Presque trois fois plus de nouveaux cas en Ontario qu’au Québec

Tandis que le Québec a enregistré son meilleur bilan de COVID-19 en près de six mois, lundi, c’est tout le contraire en Ontario qui peine à endiguer ce coronavirus.

14h26 | COVID-19 : la situation redevient critique en France

AFP

Le nombre de patients atteints du COVID-19 en service de réanimation en France a nettement augmenté lundi, la situation étant notamment redevenue critique en région parisienne où les hôpitaux ont reçu l'ordre de déprogrammer des interventions face à l'afflux de patients.

Les «réa», qui accueillent les cas les plus graves, comptaient 3 849 malades lundi, dont 381 arrivées lors des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

Descendu sous la barre des 2 600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre.

14h13 | Masque à l’école : «Il ne faut pas amener l’enfant au cœur de ses conflits»

AFP

La Fédération des syndicats de l’enseignement juge que les enfants ne devraient pas être pénalisés autour du débat entourant l’obligation du port du masque de procédure dans les écoles du Québec.

Informée que de nombreux parents veulent garder leurs enfants à la maison plutôt que de leur faire porter un masque à l’école, Josée Scalabrini, la présidente de l’organisation, juge que ces débats ne devraient pas atteindre les enfants.

«Moi, j’ai le goût de dire qu’il ne faudrait pas pénaliser les enfants pour des débats que les adultes n’ont pas fini d’avoir. C’est très important d’avoir nos élèves à l’école et j’espère qu’on va permettre aux enfants d’être à l’école avec les enseignants», a-t-elle expliqué sur les ondes de LCN.

13h47 | COVID-19: Ottawa annonce une journée de commémoration

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé une journée de commémoration des victimes de la COVID-19 qui se tiendra le jeudi 11 mars.

«En ce jour, j'invite tous les Canadiens à s’unir pour honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus et des personnes qu'ils ont laissées derrière eux. Nous rendrons également hommage à tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19 et à tous ceux qui continuent de travailler fort et de faire des sacrifices incroyables dans notre lutte contre le virus», a déclaré par communiqué le premier ministre.

12h50 | «Les enfants sont capables de s’adapter plus que l’on pense»

Depuis ce matin, le port du masque est obligatoire chez les enfants du primaire en zone rouge. La majorité des parents rencontrés par TVA Nouvelles approuvent cette nouvelle mesure de santé publique.

12h | Vaccination: ouverture de la prise de rendez-vous pour les 75 ans et plus à Québec

Le CIUSSS a également reçu 8000 doses de vaccin lundi en prévision du lancement de la campagne de masse mercredi.

La région de la Capitale-Nationale ouvre dès lundi la prise de rendez-vous pour les 75 ans et plus qui souhaiteraient se faire vacciner pour la COVID-19.

11h50 | Le Québec recevra ses 113 000 premières doses d'AstraZeneca

Bonne nouvelle dans la course à la vaccination, le Québec recevra cette semaine 113 000 doses du vaccin d’AstraZeneca, troisième à avoir été approuvé au Canada afin de lutter contre la COVID-19.

11h45 | COVID-19: deux premiers cas de variants confirmés à Québec

La Capitale-Nationale enregistre officiellement ses deux premiers cas de variants de la COVID-19, deux résultats positifs liés au variant britannique confirmés par l’INSPQ. La région ajoute également 29 nouveaux cas lundi.

Ce n’était qu’une question de temps, mais la présence de variant de la COVID-19 à Québec a finalement été confirmée lundi. La nouvelle vient après deux dépistages massifs dans des écoles où l’on suspectait des cas liés aux nouvelles formes du virus et après que le directeur régional de santé publique ait précisé la semaine dernière qu’une vingtaine d’éclosions en cours étaient à risque de dévoiler des variants.

11h38 | Une épidémiologiste s’inquiète de la qualité de l’air en zones oranges

11h32 | Les personnes vaccinées peuvent se réunir sans masque

Les personnes vaccinées contre la COVID-19 peuvent se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale, ont annoncé les autorités sanitaires américaines lundi.

AFP

11h23 | Lévis: la police démantèle un rassemblement illégal

Le Service de police de la Ville de Lévis a procédé au démantèlement d’un rassemblement de sept personnes, samedi soir, dans le secteur de Saint-Nicolas.

Photo d'archives

11h | 579 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 579 cas supplémentaires et 9 décès, portant le total à 293 210 personnes infectées et 10 481 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 707 infections et sept décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 MARS 2021

- 293 210 personnes infectées (+579)

- 10 481 décès (+9)

- 590 personnes hospitalisées (-2)

- 108 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 734, pour un total de 6 850 364

- 15 249 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 564 302

9h55| L'Italie autorise le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans

Le ministère italien de la Santé a autorisé lundi l'administration du vaccin contre la COVID. aux plus de 65 ans.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le vaccin pouvait être utilisé sur cette catégorie de population à l'exception des personnes «extrêmement vulnérables», notamment les personnes ayant des défenses immunitaires affaiblies ou prenant des médicaments les rendant plus vulnérables face au coronavirus.

8h26 | Vaccins: l'UE recevra 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre

AFP

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit lundi s'attendre à ce que «100 millions de doses par mois» de vaccin anti-Covid soient livrées au deuxième trimestre à l'UE, où les programmes d'immunisation tournent au ralenti.

«Nous attendons en moyenne près de 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre, et au total 300 millions d'ici fin juin», a-t-elle expliqué au quotidien régional Stuttgarter Nachrichten (sud-ouest), évoquant à la fois une augmentation de la cadence des livraisons et l'autorisation proche de nouveaux produits.

8h09 | Coronavirus: les écoliers anglais retournent en classe, d'autres pays serrent la vis

Photo AFP

Le coronavirus souffle le chaud et le froid en Europe, entre la levée de certaines restrictions lundi au Royaume-Uni, où les écoliers ont retrouvé le chemin des salles de classe, ou encore en Allemagne et le durcissement des mesures dans d'autres pays, comme en Hongrie ou en Finlande.

Les petits Anglais sont ainsi retournés à l'école lundi, première étape pour sortir progressivement d'un troisième confinement instauré dans le pays en janvier, plus dur que le précédent, pour freiner la propagation d'un nouveau variant plus contagieux du Covid-19 apparu dans le Kent.

7h21 | Syrie: le président Assad et son épouse Asma atteints

Le président syrien Bachar al-Assad et son épouse Asma sont porteurs de la COVID-19 mais ils sont «en bonne santé» et leur état est «stable», a annoncé lundi la présidence dans un communiqué.

7h21 | Royaume-Uni: une oeuvre de Banksy aux enchères au profit du service de santé

L'artiste urbain britannique Banksy espère récolter plus de 3 millions de livres pour le service public de santé britannique avec la vente aux enchères d'un de ses tableaux offrant de l'"espoir" en pleine pandémie de coronavirus.

6h55 | Singapore Airlines inaugure un passeport numérique pour la COVID-19

Singapore Airlines va inaugurer la semaine prochaine un «passeport numérique» développé par l'Association internationale du transport aérien (Iata) qui permettra aux passagers de prouver leur statut sanitaire face au coronavirus.

AFP

6h15 | Autoriser en urgence Spoutnik V, c'est jouer à la «roulette russe»

Une responsable de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a «déconseillé» aux pays membres de l'UE d'autoriser en urgence le vaccin contre la COVID-19 Spoutnik V, invoquant des données insuffisantes pour l'heure sur les personnes vaccinées.

5h42 | Permis ou interdit en zone orange?

À l’exception de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de la Montérégie, toutes les régions du Québec assouplissent leurs mesures sanitaires aujourd’hui.

Glebstock - stock.adobe.com

5h17 | Confinement: enquête judiciaire en Grèce après une intervention policière musclée

Le parquet d'Athènes a ordonné lundi une enquête préliminaire au lendemain de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une intervention policière musclée dans une banlieue de la capitale grecque, lors d'un contrôle pour faire respecter le confinement.

5h07 | Une réouverture des restos plus qu’attendue

Les propriétaires de restaurants qui étaient dans leurs derniers préparatifs avant de pouvoir retrouver leurs clients espèrent ne pas devoir trop jouer la police avec les visiteurs des zones rouges.

Photo Martin Alarie

5h00 | La Mauricie de retour en zone orange

Le retour en zone orange de la Mauricie, aujourd'hui, marque un premier pas vers un retour à la normale pour plusieurs commerces et services. Tour d'horizon à Trois-Rivières.

4h44 | Israël lance la campagne de vaccination des Palestiniens ayant un permis de travail

L'État hébreu a lancé officiellement lundi la campagne de vaccination des Palestiniens travaillant en Israël ou dans des colonies en Cisjordanie occupée, a indiqué l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.

1h01 | Face aux mutations du coronavirus, sur quels vaccins parier?

Le coronavirus se transforme de plus en plus, au risque d'affaiblir les vaccins actuels. Pour les chercheurs, il faut d'abord parier sur des vaccins faciles à adapter, même si certains politiques espèrent un sérum qui frappe immédiatement très large.