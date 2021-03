Il arnaque sa mère atteinte d’Alzheimer

Un homme de la Beauce qui a fraudé sa mère malade pour une somme de 15 600 $ s’expose à une peine de six mois d’emprisonnement pour son crime.

Yvan Caron a soutiré l’argent de sa mère alors qu’elle est une «personne aînée et vulnérable qui présente des symptômes d’Alzheimer», a mentionné la procureure de la Couronne dans le dossier, Annik Harbour, lors des représentations sur la peine, lundi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’homme de 45 ans de Saint-Prosper a procédé à plusieurs retraits pour dérober l’argent de sa pauvre mère.

Toujours selon ce qui a été mentionné en cour par Me Harbour, ce délit a eu des conséquences importantes pour la victime qui a été obligée de se priver « au niveau de la nourriture et du chauffage, ainsi que pour des médicaments non couverts par RAMQ ».

«Je pense qu’on peut dire que c’est une famille qui a été brisée depuis la perpétration de l’infraction», a en outre affirmé la procureure de la Couronne, ajoutant que plusieurs membres de cette famille souhaitaient faire interdire les contacts entre Yvan Caron et sa mère. Mais la Couronne s’y est refusée.

La mère d’Yvan Caron, qui n’a pas témoigné, mais dont les propos ont été rapportés devant le tribunal par la Couronne, n’est en aucun cas vindicative à l’égard de son fils. Elle l’aime et elle comprend que se sont ses problèmes d’alcoolisme qui l’ont poussé à agir de la sorte, a-t-il été ajouté.

Sur la base d’une suggestion commune, les avocates au dossier ont demandé une sentence de six mois de prison pour Yvan Caron. Le délinquant doit revenir en cour le 20 avril pour connaître sa peine.