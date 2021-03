Québec va vacciner à domicile grâce à AstraZeneca

L’annonce d’une livraison de 113 000 doses de vaccin d'AstraZeneca permettra à Québec de donner un coup d’accélérateur à sa campagne en permettant l’inoculation à domicile de certains groupes prioritaires.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce sur Twitter lundi, peu après la publication de l'avis favorable du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) au sujet vaccin d’AstraZeneca.

Cet avis des autorités québécoises était très attendu après l’autorisation donnée à ce vaccin par Santé Canada, à la fin février.

«Les doses permettront de vacciner nos groupes vulnérables à même leur domicile. Un ajout significatif à notre grande opération», a indiqué le ministre Dubé dans le contexte où ces 113 000 doses supplémentaires n’avaient pas été prévues dans le calendrier de vaccination initial.

Compte tenu de ses caractéristiques différentes de celles des deux autres vaccins déjà approuvés (ceux de Pfizer et de Moderna), le vaccin d’AstraZeneca «devrait être utilisé de manière préférentielle pour des personnes âgées de 18 ans et plus, sans autre restriction d’âge ou de comorbidité, dans les contextes qui requièrent des conditions de stockage ou de transport plus flexibles», a expliqué le CIQ.

«En effet, il comporte de nombreux avantages, notamment celui de ne pas avoir besoin d’être congelé et de pouvoir être utilisé pendant 48 h une fois la fiole entamée, ce qui facilite la logistique entourant la vaccination», a indiqué de son côté le ministre de la Santé.

Il est donc recommandé de concentrer les doses disponibles des vaccins de Pfizer et Moderna «vers les premiers groupes prioritaires» et d’utiliser celui d’AstraZeneca pour «certains groupes prioritaires suivants», donc les personnes âgées de 70 à 79 ans et moins.

Le vaccin d’AstraZeneca «ne devrait pas être systématiquement offert aux personnes qui présentent un risque très élevé de maladie», a-t-on toutefois noté.

«Ça va nous faire avancer dans nos groupes prioritaires donc, ne soyez pas surpris, vous allez voir de nouvelles journées de prise de rendez-vous [être annoncées] partout au Québec», a indiqué le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

Ce dernier a même évoqué la possibilité de commencer la vaccination bientôt chez «des groupes plus jeunes, dont la soixantaine».

Québec devra toutefois continuer à sensibiliser la population à l’efficacité des vaccins, a insisté le CIQ dans son avis publié lundi.

«Sachant que l’efficacité d’un vaccin est un déterminant important de son acceptabilité, tous les messages devraient mettre en exergue la très grande efficacité du ChAdOx1 nCoV-19 (vaccin d’AstraZeneca), pour prévenir les formes graves de la COVID-19, incluant les hospitalisations et les décès», a indiqué l’organisme.

Le vaccin d’AstraZeneca en quatre points

- Développé par la pharmaceutique britannique AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford

- Efficace à 62 %

- Entreposage 2 à 8 °C

- 22 millions de doses commandées par le Canada