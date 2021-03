Le vaccin en priorité pour les enseignants!

J’aimerais qu’on m’explique pourquoi on dit que le vaccin sera donné aux travailleurs essentiels, mais que les enseignants ne figurent toujours pas sur la liste du gouvernement. À part un masque et du savon, rien ne protège les enseignants. Pourtant, environ 40% des éclosions proviennent des écoles.

Il manque déjà cruellement de VRAIS profs, peut-on vraiment en perdre plus? Étrangement, quand les profs dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, on les empêche de faire la grève en leur disant qu’ils sont un service essentiel... Pourtant, ils ne semblent plus l’être pour le vaccin contre la COVID-19... Rien à comprendre.

Notre santé en jeu chaque jour

La grogne est palpable sur le terrain. Est-on important ou pas? Il est illusoire de croire que nous pouvons rester à deux mètres de distance de jeunes enfants. Il faut les aider à attacher leurs souliers, leur manteau, les consoler, prendre leurs cahiers pour les corriger, leur mettre des pansements...

On met notre santé en jeu chaque jour, mais personne n’en parle jamais, le vaccin ne nous est pas accessible. Et après, on se demande pourquoi personne ne veut devenir enseignant! Notre tâche est énorme, la reconnaissance de nos gouvernements est inexistante. Et là, avec la pandémie et le vaccin non disponible pour nous, la coupe est pleine. Il serait bon d’avoir des réponses, des encouragements...

N’attendez pas que nous quittions tous le navire. Si vos enfants sont précieux à vos yeux, ceux qui en prennent soin au quotidien devraient l’être tout autant.

Photo Courtoisie

- Sophie Villeneuve, enseignante déçue, Montréal