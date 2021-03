L’effet «Star Académie» se fait sentir au palmarès francophone

L’effet «Star Académie» commence à se faire sentir dans les palmarès, particulièrement du côté francophone.

Les invités du quatrième variété, présenté dimanche à TVA, trônaient en effet parmi les artistes et les chansons les plus populaires sur iTunes lundi, moins de 24 heures après la diffusion de l’émission.

L’auteure-compositrice-interprète française Pomme a sans contredit été la grande révélation de la soirée. L’amie très proche de Safia Nolin – qui arborait d’ailleurs un chandail à l’effigie de cette dernière et son album «Dans le noir», dimanche – voit aujourd’hui ses pièces «Soleil soleil» et «On brûlera» se hisser aux deux premières positions du classement francophone du jour.

Les autres morceaux de Pomme, «Ceux qui rêvent» (12e place), «Grandiose» et «À peu près» (17e et 18e place) et «Anxiété» (26e place) se démarquent également.

La lumière star académicienne rejaillit aussi sur Ludovick Bourgeois («Que sera ma vie» en troisième position), Ariane Moffatt («Miami», «Réverbère», «Beauté» et «Mon corps»), Bleu Jeans Bleu («Coton ouaté») et Sarahmée («Le cœur a ses raisons»), qui figurent tous parmi les 31 premières positions à l’échelle francophone.

Quant à la vitaminée chanson-thème de «Star Académie», «Maintenant et partout», elle se classe actuellement au 10e rang des airs les plus écoutés.

Toujours sur iTunes, le disque «Les failles cachées», de Pomme, arrivait lundi après-midi au deuxième rang des albums les plus populaires, tous genres confondus, derrière «When You See Yourself», de Kings of Leon, et au premier rang des œuvres francophones.