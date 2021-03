Presque trois fois plus de nouveaux cas en Ontario qu’au Québec

Tandis que le Québec a enregistré son meilleur bilan de COVID-19 en près de six mois, lundi, c’est tout le contraire en Ontario qui peine à endiguer ce coronavirus.

Le Québec a rapporté 579 cas supplémentaires et neuf décès, portant le total à 293 210 personnes infectées et 10 481 morts depuis le début de la pandémie. Il s'agit du plus petit nombre de nouveaux cas en 24 heures dans la province depuis le 23 septembre dernier.

Dimanche, la province avait recensé 707 nouvelles infections et sept décès.

Du côté de l’Ontario, 1631 nouveaux cas et 10 morts ont été comptabilisés. Il s’agit du pire bilan quotidien pour de nouvelles infections en plus d’un mois. Le gouvernement ontarien a cependant précisé qu’une partie de ce bond était dû en raison de cas antérieurs qui n’avaient pas encore été enregistrés.

Néanmoins, le bilan ontarien reste nettement plus élevé qu’au Québec depuis plusieurs semaines.

Dimanche, 1299 nouveaux cas avaient été recensés en Ontario, davantage que vendredi (1250) et samedi (990).

Ces nombres peu encourageants surviennent alors que toutes les régions de l'Ontario sont désormais sorties de l'ordre de demeurer à la maison, qui était en vigueur depuis la mi-janvier.

Cependant, deux des dernières régions qui étaient sous les effets de l'ordre de demeurer à la maison, Toronto et la région de Peel, qui couvre notamment Mississauga et Brampton, n'ont pas réintégré complètement le code de couleur de la province.

Les deux régions sont considérées comme en zone grise, où les rassemblements demeurent interdits et où les restaurants, bars, gyms et lieux culturels demeurent fermés. Cependant, les commerces de détail ont pu rouvrir lundi, à 25 % de leur capacité, après près de deux moins de fermeture, générant ainsi des files d'attente par endroit.

Le gouvernement continue à demander à ses citoyens d'éviter tous déplacements non essentiels dans ces zones.

Espoir en Saskatchewan

Ailleurs au pays, le Nouveau-Brunswick (5 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (3 cas) sont demeurées les provinces les plus touchées en Atlantique, tandis que les deux autres ont été épargnées.

À l'Ouest, la Saskatchewan, avec seulement 97 cas et un décès, a grandement amélioré son bilan quotidien, au point où le premier ministre Scott Moe a laissé entendre que son gouvernement espère alléger les mesures sanitaires bientôt.

Le Manitoba, pour sa part, a fait état d'une légère remontée de son bilan avec 63 cas et un décès.

La situation au Canada

Ontario: 309 927 cas (7 077 décès)

Québec: 293 210 cas (10 481 décès)

Alberta: 135 837 cas (1914 décès)

Colombie-Britannique: 83 107 (1380 décès)

Manitoba: 32 288 cas (907 décès)

Saskatchewan: 29 806 cas (399 décès)

Nouvelle-Écosse: 1659 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1460 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1009 cas (6 décès)

Nunavut: 377 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 139 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 888 947 cas (22 259 décès)