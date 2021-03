Outré, le mot est faible pour décrire la réaction de Richard Martineau au lendemain de l’entrevue de Meghan et Harry chez Oprah.

«C’est l’émotion», se moque allègrement notre chroniqueur en faisant semblant de verser toutes les larmes de son corps.

«Le pire moment, c’est quand Meghan dit: ❝Personne ne m’a préparée à être une princesse. Je suis Américaine, je ne connaissais pas les paroles de l’hymne national britannique. J’ai dû chercher sur Google❞», lance Richard Martineau.

«Ces gens-là vivaient dans un château et maintenant ils vivent comme toi et moi à Beverly Hills dans une petite maison modeste de 18 millions à côté de Tom Cruise et Ellen DeGeneres. Et ils doivent payer eux-mêmes leurs gardes du corps», pleure-t-il encore en séchant ses larmes avec un linge à vaisselle.

Chacun a sa propre définition de l’obscénité et de l’indécence juge notre chroniqueur qui n’est pas tendre envers le couple royal.

«En pleine pandémie! Des gens ont perdu leur job, sont confinés dans un 2 et demi et ces multimillionnaires s’en vont se plaindre à la télévision interviewés par une gonzillionnaire. Faut-il être déconnecté pour penser qu’en pleine pandémie, on va pleurer. Ils se sentent prisonniers et nous depuis deux ans? Qu’est-ce qu’ils font là?», poursuit Richard Martineau dans sa tirade.

«C’était surréaliste et ça démontre que cette institution-là est déconnectée. Si on avait besoin d’une preuve que la monarchie n’a plus rien à faire en 2021, c’en était une hier!», tonne-t-il.