«Star Académie»: qui est Pepe Munoz?

Danseur, designer, illustrateur, mannequin : le Québec connait essentiellement Pepe Munoz pour son étroite collaboration avec Céline Dion et les nombreuses rumeurs qui en ont découlé, mais le nouveau professeur d’identité artistique de «Star Académie» est beaucoup plus qu’un joli minois.

L’académie attendait impatiemment Pepe, qui est débarqué chez nous le 21 février, a scrupuleusement respecté sa quarantaine anti-COVID et a offert son premier cours aux académiciens lundi, auquel on assistera à la télévision mardi.

Établi à Montréal pour deux semaines, l’Espagnol (il est né à Malaga, en Espagne) dans la mi-trentaine n’a que des éloges à formuler quant à la qualité de son séjour (qu’il estime trop court) jusqu’à maintenant.

«Ils m’ont traité tellement bien», explique la vedette en entretien téléphonique, d’un français charmant, hachuré de quelques bouts de phrases en anglais.

Pepe Munoz n’avait aucune idée de ce qu’était «Star Académie» lorsque le producteur Jean-Philippe Dion l’a convié à se joindre à l’aventure, il y a plus d’un an. Lorsqu’il a partagé la nouvelle de son implication sur les réseaux sociaux, ses amis français et québécois lui ont signalé l’ampleur du projet.

«Tout le monde m’a dit : "Pepe, tu n’as pas idée. C’est le plus gros show!" Je suis très content et très reconnaissant. C’était pour moi le temps de venir au Québec, faire quelque chose de plus grand et intéressant. Ça sera l’opportunité pour les gens de me connaître comme artiste, comme danseur. Je crois que plusieurs se demandent qui est cette bête-là (rires). C’est ma chance de montrer ce que je fais dans la vie.»

«Je les adore!»

Pepe Munoz avait un vélo dans sa chambre d’hôtel pendant son confinement préventif. Chaque soir, il pédalait en regardant religieusement les quotidiennes et les variétés de «Star Académie», son dictionnaire francophone à portée de main. Tant et si bien qu’en rencontrant les candidats, il savait déjà qui étaient Zara, Jacob, Guillaume, Maeva et les autres, et connaissait leur personnalité. Il en parle comme s’il racontait des retrouvailles avec de vieux amis.

Lundi, en proposant à sa classe un atelier de danse dirigé, puis improvisé, Pepe a déjà décelé des forces chez chacun. Quand on lui demande si les jeunes étaient impressionnés de le rencontrer, il retourne la question et se dit lui-même épaté par leur talent.

«Je les adore, lance-t-il spontanément. Vous allez voir; au début, ils ne voulaient pas faire certaines choses, mais à la fin, ils ont embrassé le moment. Ils ont vraiment compris ce que je demandais!»

«Aujourd’hui, je suis arrivé avec une formation et beaucoup de choses pour eux, mais ils ont le choix de les prendre ou pas, soutient le pédagogue. Ils ont l’option de retenir certains enseignements pour toute leur vie et leur carrière, s’ils le veulent. Et si non, pas de stress. Je pense que mes exercices pourront les aider à être un peu plus libres.»

«Dire oui»

Autrefois danseur de comédies musicales en Espagne, puis dans le spectacle «Zumanity», du Cirque du Soleil, Pepe Munoz s’est de fil en aiguille retrouvé à danser sur scène avec Céline Dion lors de la tournée européenne de la chanteuse, en 2017.

Sa passion pour la mode et le design sont rapidement tombés dans l’œil de Céline, qui a fait de lui son styliste. Il l’était encore en mars 2020, quand la planète a été mise sur pause.

«Je fais encore partie de l’équipe créative de Céline Dion pour la tournée [reportée en raison de la pandémie, NDLR], mentionne Munoz. La COVID a tout cassé, mais je pense et j’espère qu’ils vont me rappeler quand les choses vont recommencer. S’ils ne m’appellent pas "It’s OK". Ç’aura été les quatre plus belles années de ma vie, les plus merveilleuses. Je garderai toujours un souvenir extraordinaire de Céline.»

WENN.com

Qu’a appris Pepe au contact de notre plus grande représentante internationale? Il juge la question «importante».

«Avec Céline, tu apprends à dire oui. De ne pas avoir peur de s’informer comment faire exactement un travail. Si quelqu’un voit quelque chose en nous, de ne pas se laisser menacer par la peur. Au début, avec elle, je n’avais jamais fait le travail de styliste. Céline m’a fait confiance, elle aimait mon univers et j’ai dit oui.»

Et les rumeurs de liaison amoureuse, et même de rapports toxiques avec la diva québécoise? Pepe s’en amuse.

«Tout le monde trouve ça drôle! Ça n’a aucun sens.»

Enfin, est-ce que la présence de Pepe à «Star Académie» attirera ou annoncera bel et bien un passage Céline au studio MELS dans les prochaines semaines, comme plusieurs l’espèrent? Le mystère plane toujours...

«Je ne sais pas! Je ne sais pas», répète le garçon, taquin.

On verra Pepe Munoz à la quotidienne de «Star Académie» ce mardi, à 19h30, à TVA.