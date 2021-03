Un ancien militaire fait face à neuf chefs d’accusations à Québec

Le procès d’un ancien militaire accusé d’introduction par effraction, d’agression armée et de voies de fait graves a débuté, lundi, en lien avec des événements qui se sont produit en novembre 2018 dans un appartement de la rue Etna à Val-Bélair.

En tout, neuf chefs d’accusations pèsent contre Yannick-Gary McManus, un homme de 44 ans qui ne possède aucun antécédent judiciaire.

Selon le résumé de la preuve fait par le poursuivant, Me Maxime Dion, le soir des événements, la victime, un homme dans la cinquantaine, se trouvait chez elle lorsqu’elle a entendu quelqu’un frapper à la porte.

«Il ne connaissait pas l’individu à la porte mais a échangé quelques paroles avec celui-ci et c’est à ce moment que la porte-patio de l’appartement, qui se trouve au 3e étage, a volé en éclat», a-t-il relaté au juge Stéphane Poulin.

Lorsque la victime est allée voir ce qui se passait, elle s’est retrouvée en face d’un individu cagoulé et armé.

«La prétention de ministère public, c’est que l’accusé est l’individu qui était cagoulé. Il a menacé la victime et des coups ont été portés. Il s’est mis à fouiller le logement et la victime a utilisé cette opportunité pour fuir les lieux».

Toutefois la victime a rapidement été rattrapée par son assaillant sur la rue des Effigies où des menaces auraient de nouveau été prononcés et où des coups de marteau auraient été portés dont un à la tête.

Longue enquête

«Pendant quelques minutes, la victime a perdu conscience et lorsqu’elle a retrouvé ses esprits, elle est retournée chez elle et un voisin lui est venu en aide et il a appelé les policiers», a poursuivi Me Dion.

L’enquête menée par les policiers du Service de police de la Ville de Québec a mené les enquêteurs sur les traces de McManus chez qui une perquisition a été effectué le 7 février 2019.

«À cet endroit, l’arme qui aurait servi à commettre le crime a été retrouvée ainsi que différents vêtements qui concordaient avec les souvenirs de la victime», a ajouté le procureur.

En tout, le procès doit s’étendre sur deux semaines et la Couronne devrait faire entendre treize témoins.